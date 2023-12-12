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На українсько-польському кордоні відновили рух вантажівок

12 грудня 2023 21:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На українсько-польському кордоні відновили рух вантажівок
Вантажівка перетинає кордон. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На розблокованому напередодні КПП "Ягодин-Дорогуськ" відновили стабільний рух транспорту. Як зазначається, польські далекобійники хотіли знову перешкоджати руху.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в Twiiter.

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За словами урядовця, з моменту розблокування цього найзначнішого вантажного пункту пропуску минула доба.

"За цей час протестувальники намагалися фізично утруднити рух транспорту, але завдяки місцевій владі стабільний рух було відновлено", — наголосив міністр.

На українсько-польському кордоні відновили рух вантажівок
Пост Кубракова. Джерело: Twitter

Урядовець додав, що відучора в Україну в'їхало більш ніж 350 фур, тоді як до Польщі — 200 фур.

"Очікувана пропускна спроможність — 1 200 вантажівок загалом в обох напрямках на добу. Ми працюємо над досягненням цієї цифри", — написав Кубраков.

Нагадаємо, що відучора на пункті пропуску "Ягодин- Дорогуськ" завершили блокаду. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. Натомість сьогодні вантажівку на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин- Дорогуськ" прибрали. На дорогу її поставили польські протестувальники 11 грудня. 

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