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Блокада пункту "Ягодин — Дорогуськ" — на місце подій прибула поліція

12 грудня 2023 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Блокада пункту "Ягодин — Дорогуськ" — на місце подій прибула поліція
Поліцейські на КПП "Ягодин — Дорогуськ". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На місце блокування КПП "Ягодин — Дорогуськ" польськими перевізниками прибули правоохоронці. Відомо, що водії перекрили дорогу вантажівкою, заявивши, що вона зламалася.

Про це повідомляє один з організаторів протестів Рафаель Меклер, якого підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами.

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Несправність вантажівки, що зупинилась просто посеред дороги, протестувальник пояснив реакцією на дії українських водіїв.

"Машина, як бачите, погано реагувала на образи і середні пальці українських водіїв. Злість неживих предметів", — зазначив Меклер.

Скриншот повідомлення на сторінці в Х протестувальника Рафаеля Меклера
Скриншот повідомлення на сторінці в Х протестувальника Рафаеля Меклера

Він також пояснив, що поліція приїхала на місце подій, аби перешкодити блокуванню кордону. Протестувальник вказав, що правоохоронці виставили щити в відповідь на намагання мітингарів заблокувати шлях.

Польські ЗМІ повідомляють, що поліція дала водію час на ремонт, в гіршому випадку вантажівку приберуть примусово.

Нагадаємо, що розблокований 11 грудня контрольно-пропускний пункт на кордоні з Україною "Ягодин — Дорогуськ" перевізники з Польщі знову заблокували. Вони перекрили дорогу вантажівкою, що поставили посеред дороги.

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