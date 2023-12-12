Блокада пункту "Ягодин — Дорогуськ" — на місце подій прибула поліція

Поліцейські на КПП "Ягодин — Дорогуськ". Фото: скриншот

На місце блокування КПП "Ягодин — Дорогуськ" польськими перевізниками прибули правоохоронці. Відомо, що водії перекрили дорогу вантажівкою, заявивши, що вона зламалася.

Про це повідомляє один з організаторів протестів Рафаель Меклер, якого підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами.

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Несправність вантажівки, що зупинилась просто посеред дороги, протестувальник пояснив реакцією на дії українських водіїв.

"Машина, як бачите, погано реагувала на образи і середні пальці українських водіїв. Злість неживих предметів", — зазначив Меклер.

Скриншот повідомлення на сторінці в Х протестувальника Рафаеля Меклера

Він також пояснив, що поліція приїхала на місце подій, аби перешкодити блокуванню кордону. Протестувальник вказав, що правоохоронці виставили щити в відповідь на намагання мітингарів заблокувати шлях.

Policja przeprowadza drogą pod zakaz 5t.

Przewoźnicy chcieli zablokować przejazd, na co policja ustawiła kordon z tarcz.

Polska 2023 pic.twitter.com/v9hnHaoua9 — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 11, 2023

Польські ЗМІ повідомляють, що поліція дала водію час на ремонт, в гіршому випадку вантажівку приберуть примусово.

Нагадаємо, що розблокований 11 грудня контрольно-пропускний пункт на кордоні з Україною "Ягодин — Дорогуськ" перевізники з Польщі знову заблокували. Вони перекрили дорогу вантажівкою, що поставили посеред дороги.