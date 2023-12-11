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Польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на кордоні

11 грудня 2023 20:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на кордоні
Вантажівка, якою перекрили проїзд через кордон. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Розблокований сьогодні, 11 грудня, контрольно-пропускний пункт на кордоні з Україною "Ягодин — Дорогуськ" перевізники з Польщі знову заблокували. Вони перекрили дорогу вантажівкою, що поставили посеред дороги.

Про це повідомляють українські телеграм-канали.

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Блокада українсько-польського кордону

Сьогодні, 11 грудня, польські перевізники вчергове заблокували українсько-польський кордон. Блокада відбувається на прикордонному пункті "Ягодин — Дорогуськ".

Очевидці, ймовірно, водії з України, поширили відео у мережі, на якому видно, що польські перевізники перегородили проїзд. Вони посеред дороги поставили фуру. Зазначається, що таке розміщення вантажівки сталося через її несправність. Наразі деталі блокади достеменно невідомі.

Нагадаємо, сьогодні з 14:00 на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відновили стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів, також оформлюються 25 вантажівок, які прямуватимуть в бік Польщі.

Додамо, блокада польсько-українського кордону в листопаді паралізувало рух вантажів автомобільним транспортом, зокрема автовозами. Особливо боляче ця ситуація вдарила по операторах ринку вживаних машин.

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