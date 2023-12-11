Польские перевозчики снова заблокировали движение грузовиков на границе

Грузовик, которым перекрыли проезд через границу. Фото: скриншот с видео

Разблокированный сегодня, 11 декабря, контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Ягодин — Дорогуск" перевозчики из Польши снова заблокировали. Они перекрыли дорогу грузовиком, поставив его посреди дороги.

Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы.

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Блокада украинско-польской границы

Сегодня, 11 декабря, польские перевозчики в очередной раз заблокировали украинско-польскую границу. Блокада проходит на пограничном пункте "Ягодин — Дорогуск".

Очевидцы, вероятно, водители из Украины, распространили видео в сети, где видно как польские перевозчики перегородили проезд. Они посреди дороги поставили фуру. Отмечается, что такое размещение грузовика произошло из-за его поломки. Пока детали блокады точно не известны.

Напомним, сегодня с 14:00 на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" возобновили стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств, также оформляются 25 грузовиков, которые будут следовать в сторону Польши.

Добавим, блокада польско-украинской границы в ноябре парализовала движение грузов автомобильным транспортом, в том числе автовозами. Особенно сильно эта ситуация ударила по операторам рынка подержанных машин.