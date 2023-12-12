Блокада пункта "Ягодин — Дорогуск" — на место событий прибыла полиция

Полицейские на КПП "Ягодин — Дорогуск". Фото: скриншот

На место блокирования КПП "Ягодин — Дорогуск" польскими перевозчиками прибыли правоохранители. Известно, что водители перекрыли дорогу грузовиком, заявив, что он сломался.

Об этом сообщает один из организаторов протестов Рафаэль Меклер, подозреваемый в связях с российскими спецслужбами.

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Неисправность остановившегося прямо посреди дороги грузовика протестующий объяснил реакцией на действия украинских водителей.

"Машина, как видите, плохо реагировала на обиды и средние пальцы украинских водителей. Злость неодушевленных предметов", — отметил Меклер.

Скриншот сообщения на странице в Х протестующего Рафаэля Меклера

Он также пояснил, что полиция приехала на место происшествия, чтобы помешать блокированию границы. Протестующий указал, что правоохранители выставили щиты в ответ на попытки митингующих заблокировать путь.

Policja przeprowadza droga pod zakaz 5t.

Przewoźnicy chcieli zablokować przejazd, на что policja ustawiła kordon z tarcz.

Польша 2023 pic.twitter.com/v9hnHaoua9 — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 11, 2023

Польские СМИ сообщают, что полиция дала водителю время на ремонт, в худшем случае грузовик уберут принудительно.

Напомним, что разблокированный 11 декабря контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Ягодин — Дорогуск" перевозчики из Польши снова заблокировали. Они перекрыли дорогу грузовиком, который поставили посреди дороги.