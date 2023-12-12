Блокада пункта "Ягодин — Дорогуск" — на место событий прибыла полиция
На место блокирования КПП "Ягодин — Дорогуск" польскими перевозчиками прибыли правоохранители. Известно, что водители перекрыли дорогу грузовиком, заявив, что он сломался.
Об этом сообщает один из организаторов протестов Рафаэль Меклер, подозреваемый в связях с российскими спецслужбами.
Что известно о блокаде пункта "Ягодин — Дорогуск"
Неисправность остановившегося прямо посреди дороги грузовика протестующий объяснил реакцией на действия украинских водителей.
"Машина, как видите, плохо реагировала на обиды и средние пальцы украинских водителей. Злость неодушевленных предметов", — отметил Меклер.
Он также пояснил, что полиция приехала на место происшествия, чтобы помешать блокированию границы. Протестующий указал, что правоохранители выставили щиты в ответ на попытки митингующих заблокировать путь.
Policja przeprowadza droga pod zakaz 5t.— Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 11, 2023
Przewoźnicy chcieli zablokować przejazd, на что policja ustawiła kordon z tarcz.
Польша 2023 pic.twitter.com/v9hnHaoua9
Польские СМИ сообщают, что полиция дала водителю время на ремонт, в худшем случае грузовик уберут принудительно.
Напомним, что разблокированный 11 декабря контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной "Ягодин — Дорогуск" перевозчики из Польши снова заблокировали. Они перекрыли дорогу грузовиком, который поставили посреди дороги.
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