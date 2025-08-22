Видео
На ВОТ Херсонщины раздавались громкие взрывы — что произошло

На ВОТ Херсонщины раздавались громкие взрывы — что произошло

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:41
В Голой Пристани сообщают о взрывах после атаки дронов
Дым в небе. Фото иллюстративное: 24 Канал

На Херсонщине раздавались громкие взрывы в городе Голая Пристань. Там отмечают, что по объекту в городе попали беспилотники.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале

В Голой Пристани раздавались сильные взрывы

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+!

Пользователи обсуждают в чатах последствия ударов и сообщают о серии прилетов в пределах населенного пункта.

Переписка в чатах. Фото: скриншот
Переписка в чате. Фото: скриншот

Официальных подтверждений этой информации и данных о последствиях пока нет.

Напомним, недавно ВСУ успешно ликвидировали военный объект армии РФ на Херсонщине.

Между тем российская армия не прекращает атаковать гражданских в Херсоне - от обстрелов недавно погиб человек и еще восемь получили ранения.

взрыв обстрелы Херсонская область дроны ВОТ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
