В Голой Пристани сообщают о взрывах после атаки дронов

На Херсонщине раздавались громкие взрывы в городе Голая Пристань. Там отмечают, что по объекту в городе попали беспилотники.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале

В Голой Пристани раздавались сильные взрывы

Пользователи обсуждают в чатах последствия ударов и сообщают о серии прилетов в пределах населенного пункта.

Официальных подтверждений этой информации и данных о последствиях пока нет.

Напомним, недавно ВСУ успешно ликвидировали военный объект армии РФ на Херсонщине.

Между тем российская армия не прекращает атаковать гражданских в Херсоне - от обстрелов недавно погиб человек и еще восемь получили ранения.