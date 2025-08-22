В Голой Пристани сообщают о взрывах после атаки дронов

На ВОТ Херсонщины раздавались громкие взрывы — что произошло
На Херсонщине раздавались громкие взрывы в городе Голая Пристань. Там отмечают, что по объекту в городе попали беспилотники.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале
В Голой Пристани раздавались сильные взрывы
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+!
Пользователи обсуждают в чатах последствия ударов и сообщают о серии прилетов в пределах населенного пункта.
Официальных подтверждений этой информации и данных о последствиях пока нет.
Напомним, недавно ВСУ успешно ликвидировали военный объект армии РФ на Херсонщине.
Между тем российская армия не прекращает атаковать гражданских в Херсоне - от обстрелов недавно погиб человек и еще восемь получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!