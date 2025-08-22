У Голій Пристані повідомляють про вибухи після атаки дронів

На ТОТ Херсонщини лунали гучні вибухи — що сталося
На Херсонщині лунали гучні вибухи у місті Гола Пристань. Там зазначають, що по об’єкту в місті влучили безпілотники.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram-каналі
У Голій Пристані лунали сильні вибухи
Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!
Користувачі обговорюють у чатах наслідки ударів та повідомляють про серію прильотів у межах населеного пункту.
Офіційних підтверджень цієї інформації та даних про наслідки наразі немає.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно ліквідували військовий об'єкт армії РФ на Херсонщині.
Тим часом російська армія не припиняє атакувати цивільних у Херсоні — від обстрілів нещодавно загинув чоловік і ще восьмеро отримали поранення.
Читайте Новини.LIVE!