Україна
На ТОТ Херсонщини лунали гучні вибухи — що сталося

На ТОТ Херсонщини лунали гучні вибухи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:41
У Голій Пристані повідомляють про вибухи після атаки дронів
Дим у небі. Фото ілюстративне: 24 Канал

На Херсонщині лунали гучні вибухи у місті Гола Пристань. Там зазначають, що по об’єкту в місті влучили безпілотники.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram-каналі

Читайте також:

У Голій Пристані лунали сильні вибухи

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!

Користувачі обговорюють у чатах наслідки ударів та повідомляють про серію прильотів у межах населеного пункту.

null
Листування у чатах. Фото: скриншот
null
Листування у чаті. Фото: скриншот

Офіційних підтверджень цієї інформації та даних про наслідки наразі немає.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно ліквідували військовий об'єкт армії РФ на Херсонщині.

Тим часом російська армія не припиняє атакувати цивільних у Херсоні — від обстрілів нещодавно загинув чоловік і ще восьмеро отримали поранення. 

вибух обстріли Херсонська область дрони ТОТ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
