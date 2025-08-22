У Голій Пристані повідомляють про вибухи після атаки дронів

Дим у небі. Фото ілюстративне: 24 Канал

На Херсонщині лунали гучні вибухи у місті Гола Пристань. Там зазначають, що по об’єкту в місті влучили безпілотники.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram-каналі

У Голій Пристані лунали сильні вибухи

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!

Користувачі обговорюють у чатах наслідки ударів та повідомляють про серію прильотів у межах населеного пункту.

Листування у чатах. Фото: скриншот

Листування у чаті. Фото: скриншот

Офіційних підтверджень цієї інформації та даних про наслідки наразі немає.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно ліквідували військовий об'єкт армії РФ на Херсонщині.

Тим часом російська армія не припиняє атакувати цивільних у Херсоні — від обстрілів нещодавно загинув чоловік і ще восьмеро отримали поранення.