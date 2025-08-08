На Тернопольщине разоблачили ОПГ с оружием и наркотиками на миллионы

Задержание ОПГ. Фото: Национальная полиция Украины

На Тернопольщине правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконным сбытом наркотиков, оружия и боеприпасов. Ее возглавил ранее судимый за наркопреступления житель области, который координировал работу девяти сообщников. Полицейские изъяли около 10 кг психотропных веществ и обнаружили схрон с арсеналом в лесополосе.





Как действовала преступная группа и что обнаружили полицейские

По данным следствия, организатором группировки был 50-летний житель Тернопольщины, который уже имел судимость за наркопреступления. Он создал каналы поставки и сбыта наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов, лично руководя действиями девяти участников группы.

"Участники группировки подыскивали клиентов, которые интересовались оружием и боеприпасами, а также организовали широкую сеть продажи психотропных веществ - амфетамина, метамфетамина, PVP, мефедрона", — отметили в полиции.



Ежемесячно преступники реализовывали около 3000 доз наркотиков, зарабатывая почти 2 миллиона гривен. Во время обысков правоохранители изъяли около 10 кг запрещенных веществ. По подсчетам специалистов, стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке превышает 8 миллионов гривен.

Кроме этого, в лесополосе полицейские обнаружили замаскированный схрон с оружием, который принадлежал одному из сообщников. В нем хранились гранаты Ф-1 и РГД-5, подствольный гранатомет, боеприпасы ВОГ-25, запалы типа УЗРГМ, самодельное взрывное устройство и реактивные противотанковые гранаты.

"Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в Нацполиции.



Напомним, что жители Одесской области пытались незаконно перевезти в Молдову инструменты, предназначенные для обслуживания огнестрельного оружия. Во время таможенного досмотра мужчины скрыли запрещенное оборудование, однако пограничники обнаружили контрабанду.

Ранее мы также информировали, что военнослужащий передвигался по дорогам Одесской области с психотропными веществами и огнестрельным оружием. На одном из блокпостов его задержали на месте преступления, после чего дело передали на рассмотрение Великомихайловского районного суда.