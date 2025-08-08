Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Тернопольщине задержали группу, продававшую оружие и психотропы

В Тернопольщине задержали группу, продававшую оружие и психотропы

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 19:33
На Тернопольщине разоблачили ОПГ с оружием и наркотиками на миллионы
Задержание ОПГ. Фото: Национальная полиция Украины

На Тернопольщине правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконным сбытом наркотиков, оружия и боеприпасов. Ее возглавил ранее судимый за наркопреступления житель области, который координировал работу девяти сообщников. Полицейские изъяли около 10 кг психотропных веществ и обнаружили схрон с арсеналом в лесополосе.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:
На Тернопільщині затримали групу, що продавала зброю і психотропи - фото 1
Пресс-служба Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Как действовала преступная группа и что обнаружили полицейские

По данным следствия, организатором группировки был 50-летний житель Тернопольщины, который уже имел судимость за наркопреступления. Он создал каналы поставки и сбыта наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов, лично руководя действиями девяти участников группы.

"Участники группировки подыскивали клиентов, которые интересовались оружием и боеприпасами, а также организовали широкую сеть продажи психотропных веществ - амфетамина, метамфетамина, PVP, мефедрона", — отметили в полиции.

В Тернопольщине задержали группу, продававшую оружие и психотропы - фото 2
Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины

Ежемесячно преступники реализовывали около 3000 доз наркотиков, зарабатывая почти 2 миллиона гривен. Во время обысков правоохранители изъяли около 10 кг запрещенных веществ. По подсчетам специалистов, стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке превышает 8 миллионов гривен.

Кроме этого, в лесополосе полицейские обнаружили замаскированный схрон с оружием, который принадлежал одному из сообщников. В нем хранились гранаты Ф-1 и РГД-5, подствольный гранатомет, боеприпасы ВОГ-25, запалы типа УЗРГМ, самодельное взрывное устройство и реактивные противотанковые гранаты.

"Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в Нацполиции.

В Тернопольщине задержали группу, продававшую оружие и психотропы - фото 3
Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины

Напомним, что жители Одесской области пытались незаконно перевезти в Молдову инструменты, предназначенные для обслуживания огнестрельного оружия. Во время таможенного досмотра мужчины скрыли запрещенное оборудование, однако пограничники обнаружили контрабанду.

Ранее мы также информировали, что военнослужащий передвигался по дорогам Одесской области с психотропными веществами и огнестрельным оружием. На одном из блокпостов его задержали на месте преступления, после чего дело передали на рассмотрение Великомихайловского районного суда.

оружие полиция боеприпасы преступление Нацполиция
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации