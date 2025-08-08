На Тернопільщині викрили ОЗГ зі зброєю та наркотиками на мільйони

Затримання ОЗГ. Фото: Національна поліція України

На Тернопільщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним збутом наркотиків, зброї та боєприпасів. Її очолив раніше судимий за наркозлочини мешканець області, який координував роботу дев’ятьох спільників. Поліцейські вилучили близько 10 кг психотропних речовин і виявили схрон з арсеналом у лісосмузі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Пресслужба Національної поліції України. Фото: скріншот

Як діяла злочинна група та що виявили поліцейські

За даними слідства, організатором угруповання був 50-річний житель Тернопільщини, який уже мав судимість за наркозлочини. Він створив канали постачання і збуту наркотиків, вогнепальної зброї та боєприпасів, особисто керуючи діями дев’яти учасників групи.

"Учасники угруповання підшуковували клієнтів, які цікавилися зброєю та боєприпасами, а також організували широку мережу продажу психотропних речовин — амфетаміну, метамфетаміну, PVP, мефедрону", — зазначили у поліції.

Фото: пресслужба Національної поліції України

Щомісяця злочинці реалізовували близько 3000 доз наркотиків, заробляючи майже 2 мільйони гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 10 кг заборонених речовин. За підрахунками фахівців, вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку перевищує 8 мільйонів гривень.

Окрім цього, у лісосмузі поліцейські виявили замаскований схрон зі зброєю, який належав одному зі спільників. У ньому зберігалися гранати Ф-1 та РГД-5, підствольний гранатомет, боєприпаси ВОГ-25, запали типу УЗРГМ, саморобний вибуховий пристрій і реактивні протитанкові гранати.

"Сімом фігурантам вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває", — повідомили у Нацполіції.

Фото: пресслужба Національної поліції України

