На Тернопільщині затримали групу, що продавала зброю і психотропи

На Тернопільщині затримали групу, що продавала зброю і психотропи

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 19:33
На Тернопільщині викрили ОЗГ зі зброєю та наркотиками на мільйони
Затримання ОЗГ. Фото: Національна поліція України

На Тернопільщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним збутом наркотиків, зброї та боєприпасів. Її очолив раніше судимий за наркозлочини мешканець області, який координував роботу дев’ятьох спільників. Поліцейські вилучили близько 10 кг психотропних речовин і виявили схрон з арсеналом у лісосмузі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як діяла злочинна група та що виявили поліцейські

За даними слідства, організатором угруповання був 50-річний житель Тернопільщини, який уже мав судимість за наркозлочини. Він створив канали постачання і збуту наркотиків, вогнепальної зброї та боєприпасів, особисто керуючи діями дев’яти учасників групи.

"Учасники угруповання підшуковували клієнтів, які цікавилися зброєю та боєприпасами, а також організували широку мережу продажу психотропних речовин — амфетаміну, метамфетаміну, PVP, мефедрону", — зазначили у поліції.

Щомісяця злочинці реалізовували близько 3000 доз наркотиків, заробляючи майже 2 мільйони гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 10 кг заборонених речовин. За підрахунками фахівців, вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку перевищує 8 мільйонів гривень.

Окрім цього, у лісосмузі поліцейські виявили замаскований схрон зі зброєю, який належав одному зі спільників. У ньому зберігалися гранати Ф-1 та РГД-5, підствольний гранатомет, боєприпаси ВОГ-25, запали типу УЗРГМ, саморобний вибуховий пристрій і реактивні протитанкові гранати.

"Сімом фігурантам вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває", — повідомили у Нацполіції.

Нагадаємо, що жителі Одещини намагалися незаконно перевезти до Молдови інструменти, призначені для обслуговування вогнепальної зброї. Під час митного огляду чоловіки приховали заборонене обладнання, проте прикордонники виявили контрабанду.

Раніше ми також інформували, що військовослужбовець пересувався дорогами Одещини з психотропними речовинами та вогнепальною зброєю. На одному з блокпостів його затримали на місці злочину, після чого справу передали на розгляд Великомихайлівського районного суду.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
