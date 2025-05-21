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На Тернопольщине военного задержали за продажу фейковой справки

21 мая 2025 13:37
Анастасия Постоенко - Редактор
Военный на Тернопольщине продавал фиктивную справку за 25 тысяч долларов
Задержание подозреваемого правоохранителями ГБР. Фото: ГБР
Анастасия Постоенко - Редактор

В Тернопольской области задержали военнослужащего, который пытался заработать деньги на нелегальной продаже фиктивных документов о непригодности к военной службе. Кроме того, он угрожал "клиенту" ускорением мобилизации, если тот откажется давать взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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По данным следствия, в конце 2024 года он обратился к местному жителю с предложением оформить фальшивую справку, освобождающую от службы, с последующим исключением с воинского учета.

Свои услуги задержанный оценил в 25 тысяч долларов США, но он требовал, что 20 тысяч хочет получить сразу, как аванс, а еще 5 тысяч — после передачи поддельных документов. При этом он утверждал, что у него личные связи в одном из территориальных центров комплектования на Тернопольщине.

В случае отказа купить справку военнослужащий не просто прекращал "сотрудничество", а прямо угрожал ускорить мобилизацию мужчины.

Злоумышленника задержали сразу после того, как он получил вторую часть суммы. Ему уже сообщили о подозрении получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом. Задержанному грозит заключение сроком до 8 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, также в начале мая чиновники ГБР и НАПК разоблачили чиновницу Днепропетровской МСЭК, которая скрыла состояние в несколько миллионов гривен от декларирования.

Кроме того, правоохранители ГБР сообщили, что семью бывшего руководителя Запорожского ТЦК могут лишить активов.

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