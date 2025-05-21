Військовий на Тернопільщині продавав фіктивну довідку за 25 тисяч доларів

Затримання підозрюваного правоохоронцями ДБР. Фото: ДБР

В Тернопільській області затримали військовослужбовця, який намагався заробити кошти на нелегальному продажі фіктивних документів про непридатність до військової служби. Крім того, він погрожував "клієнту" прискоренням мобілізації, якщо той відмовиться давати хабар.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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За даними слідства, наприкінці 2024 року він звернувся до місцевого мешканця з пропозицією оформити фальшиву довідку, що звільняє від служби, з подальшим виключенням з військового обліку.

Свої послуги затриманий оцінив у 25 тисяч доларів США, але він вимагав, що 20 тисяч хоче отримати одразу, як аванс, а ще 5 тисяч — після передачі підроблених документів. При цьому він стверджував, що має особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.

У разі відмови купити довідку військовослужбовець не просто припиняв "співпрацю", а прямо погрожував прискорити мобілізацію чоловіка.

Зловмисника затримали відразу після того, як він отримав другу частину суми. Йому вже повідомили про підозру одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою. Затриманому загрожує ув'язнення терміном до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, також на початку травня посадовці ДБР та НАЗК викрили посадовицю Дніпропетровської МСЕК, яка приховала статки у кілька мільйонів гривень від декларування.

Крім того, правоохоронці ДБР повідомили, що родину колишнього керівника Запорізького ТЦК можуть позбавити активів.