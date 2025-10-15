В Тернопольской области военные похищали и пытали людей — что известно

На Тернопольщине военные похищали людей и отбирали имущество
В Тернопольской области военные похищали людей, применяли физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. Правоохранители объявили подозрения семерым фигурантам.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в среду, 15 октября.
Похищение людей военными на Тернопольщине
Фигуранты вывозили потерпевших за пределы города, где били их и требовали деньги или ценное имущество. Кроме того, нападавшие издевались над теми, кто был тяжело ранен на войне и проходил реабилитацию.
Установлено, что у 27-летнего мужчины из Тернополя отобрали автомобиль KIA и использовали его в собственных целях. Транспортное средство обнаружили на территории Киевской области.
"Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Одного из действующих военнослужащих, который находился на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение", — говорится в сообщении.
Другого жителя Тернополя, применив слезоточивый газ, насильно забросили в микроавтобус и вывезли за пределы города. Там его раздели, облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бежать перед автомобилем. Позже его избили и держали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.
Ивано-Франковская область
Правоохранители зафиксировали еще одно преступление в Ивано-Франковской области. Там фигуранты остановили авто мужчины и силой пересадили его в свое транспортное средство, а его машину — угнали.
Они запугивали своих жертв и угрожали физической расправой в случае обращения в полицию.
Задержание злоумышленников
Правоохранители реализовали масштабную спецоперацию по пресечению преступной деятельности военнослужащих. Они провели обыски на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей. В процессуальном порядке задержали шесть человек.
Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, авто, оружие и другие доказательства.
Следователи полиции объявили подозрения семерым фигурантам:
- пытки;
- незаконное лишение свободы или похищение человека;
- разбой;
- незаконное завладение транспортным средством.
Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.
"Подчеркиваем, что полицейские в составе Сил безопасности и обороны продолжают противостоять врагу на передовой. Во взаимодействии мы также реагируем и разоблачаем все противоправные действия, дискредитирующие честь и достоинство наших защитников. Каждому выявленному факту будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.
