На Тернопільщині військові викрадали та катували людей — що відомо

На Тернопільщини військові викрадали людей та відбирали майно
У Тернопільській області військові викрадали людей, застосовували фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Правоохоронці оголосили підозри сімом фігурантам.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у середу, 15 жовтня.
Викрадення людей військовими на Тернопільщині
Фігуранти вивозили потерпілих за межі міста, де били їх та вимагали кошти або цінне майно. Крім того, нападники знущалися з тих, хто був важко поранений на війні та проходив реабілітацію.
Встановлено, що у 27-річного чоловіка з Тернополя відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Транспортний засіб виявили на території Київщини.
"Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення", — йдеться у повідомленні.
Іншого мешканця Тернополя, застосувавши сльозогінний газ, насильно закинули в мікроавтобус і вивезли за межі міста. Там його роздягнули, облили легкозаймистою рідиною і змусили бігти перед автомобілем. Пізніше його побили та тримали протягом трьох днів у нелюдських умовах.
Івано-Франківська область
Правоохоронці зафіксували ще один злочин в Івано-Франківській області. Там фігуранти зупинили авто чоловіка та силоміць пересадили його до свого транспортного засобу, а його машину — викрали.
Вони залякували своїх жертв і погрожували фізичною розправою у разі звернення до поліції.
Затримання зловмисників
Правоохоронці реалізували масштабну спецоперацію із припинення злочинної діяльності військовослужбовців. Вони провели обшуки на території Тернопільщини, Київщини та Харківщини. У процесуальному порядку затримали шістьох осіб.
Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, авто, зброю та інші докази.
Слідчі поліції оголосили підозри сімом фігурантам:
- катування;
- незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
- розбій;
- незаконне заволодіння транспортним засобом.
Наразі встановлюються інші особи, які причетні до злочинної діяльності.
"Наголошуємо, що поліцейські у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. У взаємодії ми також реагуємо та викриваємо усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність наших захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка", — йдеться у повідомленні.
