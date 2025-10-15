Відео
Головна Новини дня На Тернопільщини військові викрадали людей та відбирали майно

На Тернопільщини військові викрадали людей та відбирали майно

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 19:57
На Тернопільщині військові викрадали та катували людей — що відомо
Затримання фігуранта. Фото: Нацполіція

У Тернопільській області військові викрадали людей, застосовували фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Правоохоронці оголосили підозри сімом фігурантам.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у середу, 15 жовтня.

Читайте також:

Викрадення людей військовими на Тернопільщині

Фігуранти вивозили потерпілих за межі міста, де били їх та вимагали кошти або цінне майно. Крім того, нападники знущалися з тих, хто був важко поранений на війні та проходив реабілітацію.

Затримання фігуранта в Тернопільській області
Затримання фігуранта. Фото: Нацполіція

Встановлено, що у 27-річного чоловіка з Тернополя відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Транспортний засіб виявили на території Київщини.

"Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці
Правоохоронці. Фото: Нацполіція

Іншого мешканця Тернополя, застосувавши сльозогінний газ, насильно закинули в мікроавтобус і вивезли за межі міста. Там його роздягнули, облили легкозаймистою рідиною і змусили бігти перед автомобілем. Пізніше його побили та тримали протягом трьох днів у нелюдських умовах.

Івано-Франківська область

Правоохоронці зафіксували ще один злочин в Івано-Франківській області. Там фігуранти зупинили авто чоловіка та силоміць пересадили його до свого транспортного засобу, а його машину — викрали. 

Вони залякували своїх жертв і погрожували фізичною розправою у разі звернення до поліції.

На Тернопільщини військові викрадали людей
Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Затримання зловмисників

Правоохоронці реалізували масштабну спецоперацію із припинення злочинної діяльності військовослужбовців. Вони провели обшуки на території Тернопільщини, Київщини та Харківщини. У процесуальному порядку затримали шістьох осіб.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, авто, зброю та інші докази.

Військові в Тернополі викрадали людей
Обшуки у фігурантів. Фото: Нацполіція

Слідчі поліції оголосили підозри сімом фігурантам:

  • катування;
  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
  • розбій;
  • незаконне заволодіння транспортним засобом.

Наразі встановлюються інші особи, які причетні до злочинної діяльності. 

Поліція затримує зловмисників
Затримання фігурантів у Тернопільській області. Фото: Нацполіція

"Наголошуємо, що поліцейські у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. У взаємодії ми також реагуємо та викриваємо усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність наших захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліція викрила міжрегіональну групу кіберзлочинців, які заволоділи коштами інтернет-магазину.

Раніше у Києві викрили шахрая, який видавав себе за "цілителя" та виманював кошти в українців.

гроші Тернопільська область військові підозра майно Нацполіція
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
