В Тернопольской области комбайнеры издевались над беременной свиньей — животное умерло

В Тернопольской области комбайнеры замордовали беременную свинью
В городе Збараж Тернопольской области сельскохозяйственные работники жестоко обращались с беременной свиньей. Вследствие этого животное погибло.
Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в зоозащитной организации Animal.SOS.
Что известно об инциденте
"Комбайнеры привязали беременную свинью к трактору и тащили ее полем. Из привязанного животного выпадали нерожденные поросята. Свинья пыталась убежать на отрубленных лапах, когда ее отвязали. Конечно, спастись она не смогла", — говорится в сообщении.
По факту жестокого обращения с животными (часть третья статьи 299 Уголовного кодекса Украины) зоозащитники подали заявление в полицию. Еще одно обращение в правоохранительные органы подготовили депутаты межфракционного объединения "Гуманна країна".
"Такую безрассудную жестокость нет слов комментировать. Чувствуем только ярость и уныние. Требуем полицию оперативно среагировать и сделать все, чтобы злоумышленники ответили за совершенную жестокость", — написали в Animal. SOS.
В компании "Континентал Фармерз Групп" заявили, что после получения информации об издевательствах над животным "сразу начали внутреннее расследование для установления деталей инцидента".
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Тернопольской области, инцидент произошел на полях Зборовского района еще 20 октября. По факту незаконной охоты, совершенной группой лиц с использованием транспортных средств (часть вторая статьи 248 Уголовного кодекса Украины), возбудили уголовное производство. Причастным к издевательству над свиньей грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее директор Одесского зоопарка Игорь Биляков рассказал, от чего умирают жители зверинца. По его словам, главной причиной смерти зверей и птиц является физиологическая старость.
Также мы сообщали, что украинские разведчики провели спецоперацию "ГУР-КІТ". С острова Змеиного Одесской области эвакуировали 15 кошек.
Читайте Новини.LIVE!