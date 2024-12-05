В Тернопольской области комбайнеры издевались над беременной свиньей — животное умерло

Свинья. Фото иллюстративное: almedia.com.ua

В городе Збараж Тернопольской области сельскохозяйственные работники жестоко обращались с беременной свиньей. Вследствие этого животное погибло.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в зоозащитной организации Animal.SOS.

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Что известно об инциденте

"Комбайнеры привязали беременную свинью к трактору и тащили ее полем. Из привязанного животного выпадали нерожденные поросята. Свинья пыталась убежать на отрубленных лапах, когда ее отвязали. Конечно, спастись она не смогла", — говорится в сообщении.

По факту жестокого обращения с животными (часть третья статьи 299 Уголовного кодекса Украины) зоозащитники подали заявление в полицию. Еще одно обращение в правоохранительные органы подготовили депутаты межфракционного объединения "Гуманна країна".

"Такую безрассудную жестокость нет слов комментировать. Чувствуем только ярость и уныние. Требуем полицию оперативно среагировать и сделать все, чтобы злоумышленники ответили за совершенную жестокость", — написали в Animal. SOS.

В компании "Континентал Фармерз Групп" заявили, что после получения информации об издевательствах над животным "сразу начали внутреннее расследование для установления деталей инцидента".

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Тернопольской области, инцидент произошел на полях Зборовского района еще 20 октября. По факту незаконной охоты, совершенной группой лиц с использованием транспортных средств (часть вторая статьи 248 Уголовного кодекса Украины), возбудили уголовное производство. Причастным к издевательству над свиньей грозит до пяти лет лишения свободы.

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