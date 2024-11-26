Українські розвідники евакуювали 15 котів з острова Зміїний

Український розвідник. Фото: ГУР

Українські розвідники провели операцію "ГУР-КІТ". Вони евакуювали з острова Зміїний 15 котів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у вівторок, 26 листопада.

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Евакуація котів з острова Зміїний

"Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу — евакуювали 15 тварин із острова на "велику землю", — йдеться у повідомленні.

Коти, яких евакуювали зі Зміїного. Фото: ГУР

Евакуація котів зі Зміїного. Фото: ГУР

Врятований кіт. Фото: ГУР

Котів привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні "Сіріус". Відомо, що операція відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.

Евакуація котів зі Зміїного. Фото: ГУР

Евакуація котів зі Зміїного. Фото: ГУР

Після адаптації котів кожен охочий зможе забрати одного з них до себе та оформити опіку через притулок "Сіріус".

Острів Зміїний. Фото: ГУР

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні починає працювати Єдиний реєстр домашніх тварин. Зокрема, цей проєкт спрямований на запобігання поширенню небезпечних хвороб.

Також, попри війну та постійні обстріли, у Чорнобильській зоні відчуження продовжує жити велика кількість тварин. Нещодавно фотопастки зафіксували присутність вовка, лося, оленя, косулі, диких свиней, рись та єнотоподібної собаки.