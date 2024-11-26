Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow ГУР евакуювало 15 котів з острова Зміїний — фото arrow

ГУР евакуювало 15 котів з острова Зміїний — фото

26 листопада 2024 15:22
Аркадій Пастула - Редактор
Українські розвідники евакуювали 15 котів з острова Зміїний
Український розвідник. Фото: ГУР
Аркадій Пастула - Редактор

Українські розвідники провели операцію "ГУР-КІТ". Вони евакуювали з острова Зміїний 15 котів. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у вівторок, 26 листопада.

Читайте також:

Евакуація котів з острова Зміїний

"Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу — евакуювали 15 тварин із острова на "велику землю", — йдеться у повідомленні.

Коти, яких розвідники ГУР евакуювали зі Зміїного
Коти, яких евакуювали зі Зміїного. Фото: ГУР
Евакуація котів зі Зміїного розвідниками ГУР
Евакуація котів зі Зміїного. Фото: ГУР
ГУР евакуювало котів зі Зміїного
Врятований кіт. Фото: ГУР

Котів привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні "Сіріус". Відомо, що операція відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.

Порятунок котів з острова Зміїний
Евакуація котів зі Зміїного. Фото: ГУР
Кіт на острові Зміїний
Евакуація котів зі Зміїного. Фото: ГУР

Після адаптації котів кожен охочий зможе забрати одного з них до себе та оформити опіку через притулок "Сіріус".

Острів Зміїний
Острів Зміїний. Фото: ГУР
null
Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні починає працювати Єдиний реєстр домашніх тварин. Зокрема, цей проєкт спрямований на запобігання поширенню небезпечних хвороб.

Також, попри війну та постійні обстріли, у Чорнобильській зоні відчуження продовжує жити велика кількість тварин. Нещодавно фотопастки зафіксували присутність вовка, лося, оленя, косулі, диких свиней, рись та єнотоподібної собаки.

тварини Україна ГУР кіт острів Зміїний

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:52 Готуйте кошики — де шукати знижки на техніку на Чорну п'ятницю

16:35 На Харківщині судили жінку, яка працювала в окупаційній міліції

16:22 Удар по Тернопільщині — пошкоджено важливий об'єкт енергетики

16:11 Зима на порозі — чого очікувати від погоди у Києві завтра

16:11 Біля кордонів Одещини рідкісний літак-розвідник країни НАТО

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

15:55 У Кривому Розі пролунали сильні вибухи

15:43 Нічна атака окупантів — Зеленський відреагував на обстріл

15:30 В Україні запровадили нові дитячі виплати — хто і скільки отримає

15:29 Справа ексмера Одеси Костусєва — з'явилися нові подробиці

15:25 В Україні запрацює електронна ВЛК — як це буде відбуватися

Новина з фото

16:52 Готуйте кошики — де шукати знижки на техніку на Чорну п'ятницю

16:35 На Харківщині судили жінку, яка працювала в окупаційній міліції

16:22 Удар по Тернопільщині — пошкоджено важливий об'єкт енергетики

16:11 Зима на порозі — чого очікувати від погоди у Києві завтра

16:11 Біля кордонів Одещини рідкісний літак-розвідник країни НАТО

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

15:55 У Кривому Розі пролунали сильні вибухи

15:43 Нічна атака окупантів — Зеленський відреагував на обстріл

15:30 В Україні запровадили нові дитячі виплати — хто і скільки отримає

15:29 Справа ексмера Одеси Костусєва — з'явилися нові подробиці

15:25 В Україні запрацює електронна ВЛК — як це буде відбуватися

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК