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В Україні запускають реєстр домашніх тварин — як працюватиме

26 листопада 2024 02:59
Чекарьова Марія - редактор
Як працюватиме Єдиний реєстр домашніх тварин і навіщо він потрібен
Кіт і собака. Фото ілюстративне: vista.com
Чекарьова Марія - редактор

В Україні запускають у роботу Єдиний реєстр домашніх тварин. Метою цього проєкту є запобігання поширенню небезпечних хвороб і наближення українського законодавства щодо поводження із тваринами до європейського.

Про це в понеділок, 25 листопада, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Що таке Єдиний реєстр домашніх тварин і навіщо він потрібен

Єдиний реєстр домашніх тварин — державний реєстр на платформі Дія.Engine. Там зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів, зокрема кличка і опис тварин, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів. Завдяки такому реєстру збиратимуть і аналізуватимуть дані про чисельність домашніх тварин і стан їхнього здоров'я.

"Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ", — зазначив заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Денис Башлик.

Переваги Реєстру домашніх тварин:

  • безпроблемне відновлення з Реєстру втрачених документів і даних про зареєстровану тварину;
  • полегшений пошук зареєстрованих тварин, які загубилися;
  • спрощення подорожей із тваринами по Україні (після появи ветеринарного паспорту в "Дії" в 2025 році);
  • його функціонування сприятиме підвищенню рівня відповідального утримання тварин в Україні.

Реєстр впроваджуватимуть у два етапи. Перший, який стартував уже зараз, передбачатиме залучення ветеринарних лікарів до роботи із платформою. Упродовж листопада та грудня ветеринарні лікарі матимуть змогу скористатися технічною підтримкою за телефоном або в чаті, щоб отримати консультацію щодо авторизації. Другий етап буде початком реєстрації тварин. Про його старт повідомлять додатково.

Нагадаємо, у Тарутинський степ Одеської області випустили 20 європейських ланей і п'ять благородних оленів. Наразі тварини мешкають в адаптаційному вол'єрі, однак у 2025 році їх випустять у дику природу.

Також ми повідомляли про те, що в Чорнобильській зоні відчудження мешкають понад 300 видів тварин, 75 із яких занесені до Червоної книги України. Нещодавно на цій території фотопастки зафіксували вовка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рись і єнотоподібну собаку.

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