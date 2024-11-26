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В Украине запускают реестр домашних животных — как будет работать

26 ноября 2024 02:59
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как работать Единый реестр домашних животных и зачем он нужен
Кот и собака. Фото иллюстративное: vista.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Украине запускают в работу Единый реестр домашних животных. Целью этого проекта является предотвращение распространения опасных болезней и приближение украинского законодательства по обращению с животными к европейскому.

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Что такое Единый реестр домашних животных и зачем он нужен

Единственный реестр домашних животных — государственный реестр на платформе Дія.Engine. Там будут храниться данные о котах, собаках и хорьках, в частности кличка и описание животных, информация о вакцинации и биостерилизации, контакты владельцев или держателей. Благодаря такому реестру будут собирать и анализировать данные о численности домашних животных и состоянии их здоровья.

"Единый государственный реестр домашних животных — это повышение безопасности и формирование ответственного отношения к содержанию животных в Украине. Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство", — отметил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык.

Преимущества Реестра домашних животных:

  • беспроблемное восстановление из Реестра утраченных документов и данных о зарегистрированном животном;
  • облегченный поиск потерявшихся зарегистрированных животных;
  • упрощение путешествий с животными по Украине (после появления ветеринарного паспорта в "Дії" в 2025 году);
  • его функционирование будет способствовать повышению уровня ответственного содержания животных в Украине.

Реестр будут внедрять в два этапа. Первый, стартовавший уже сейчас, будет предусматривать привлечение ветеринарных врачей к работе с платформой. В течение ноября и декабря ветеринарные врачи смогут воспользоваться технической поддержкой по телефону или в чате, чтобы получить консультацию по авторизации. Второй этап станет началом регистрации животных. О его старте сообщат дополнительно.

Напомним, в Тарутинскую степь Одесской области выпустили 20 европейских ланей и пять благородных оленей. На данный момент животные живут в адаптационном вольере, однако в 2025 году их выпустят в дикую природу.

Также мы сообщали о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения обитают более 300 видов животных, 75 из которых занесены в Красную книгу Украины. Недавно на этой территории фотоловушки зафиксировали волка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рысь и енотовидную собаку.

животные Минагро реестр домашние питомцы база данных

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