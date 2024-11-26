Украинские разведчики эвакуировали 15 котов с острова Змеиный

Украинский разведчик. Фото: ГУР

Украинские разведчики провели операцию "ГУР-КІТ". Они эвакуировали с острова Змеиный 15 котов.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram во вторник, 26 ноября.

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Эвакуация котов с острова Змеиный

"Приближение зимних морозов усложняет беззаботную жизнь многочисленных котов и котят, которые живут на острове Змеиный. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, которые осуществляли патрулирование, решили сделать важное дело — эвакуировали 15 животных с острова на "большую землю", — говорится в сообщении.

Коты, которых эвакуировали со Змеиного. Фото: ГУР

Эвакуация котов со Змеиного. Фото: ГУР

Спасенный кот. Фото: ГУР

Котов привезли в один из самых больших приютов для животных в Украине "Сириус". Известно, что операция состоялась при поддержке фонда MacPaw Foundation.

Эвакуация котов со Змеиного. Фото: ГУР

Эвакуация котов со Змеиного. Фото: ГУР

После адаптации котов каждый желающий сможет забрать одного из них к себе и оформить опеку через приют "Сириус".

Остров Змеиный. Фото: ГУР

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, в Украине начинает работать Единый реестр домашних животных. В частности, этот проект направлен на предотвращение распространения опасных болезней.

Также, несмотря на войну и постоянные обстрелы, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжает жить большое количество животных. Недавно фотоловушки зафиксировали присутствие волка, лося, оленя, косули, диких свиней, рысь и енотовидной собаки.