Украинские разведчики эвакуировали 15 котов с острова Змеиный

ГУР эвакуировало 15 котов с острова Змеиный — фото
Украинские разведчики провели операцию "ГУР-КІТ". Они эвакуировали с острова Змеиный 15 котов.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram во вторник, 26 ноября.
Эвакуация котов с острова Змеиный
"Приближение зимних морозов усложняет беззаботную жизнь многочисленных котов и котят, которые живут на острове Змеиный. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, которые осуществляли патрулирование, решили сделать важное дело — эвакуировали 15 животных с острова на "большую землю", — говорится в сообщении.
Котов привезли в один из самых больших приютов для животных в Украине "Сириус". Известно, что операция состоялась при поддержке фонда MacPaw Foundation.
После адаптации котов каждый желающий сможет забрать одного из них к себе и оформить опеку через приют "Сириус".
Напомним, в Украине начинает работать Единый реестр домашних животных. В частности, этот проект направлен на предотвращение распространения опасных болезней.
Также, несмотря на войну и постоянные обстрелы, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжает жить большое количество животных. Недавно фотоловушки зафиксировали присутствие волка, лося, оленя, косули, диких свиней, рысь и енотовидной собаки.
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