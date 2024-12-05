У Тернопільській області комбайнери знущалися на вагітною свинею — тварина померла

Свиня. Фото ілюстративне: almedia.com.ua

У місті Збараж Тернопільської області сільськогосподарські працівники жорстоко поводилися з вагітною свинею. Унаслідок цього тварина загинула.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомили в зоозахисній організації Animal.SOS.

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Що відомо про інцидент

"Комбайнери привʼязали вагітну свиню до трактора та тягли її полем. Із привʼязаної тварини випадали ненароджені поросята. Свиня намагалася втекти на відрубаних лапах, коли її відвʼязали. Звісно, врятуватися вона не змогла", — йдеться в повідомленні зоозахисників.

За фактом жорстокого поводження з тваринами (частина третя статті 299 Кримінального кодексу України) зоозахисники подали заяву до поліції. Ще одне звернення до правоохоронних органів підготували депутати міжфракційного об'єднання "Гуманна країна".

"Таку несосвітенну жорстокість немає слів коментувати. Відчуваємо лише лють і смуток. Вимагаємо поліцію оперативно зреагувати та зробити все, аби зловмисники відповіли за вчинену жорстокість", — написали в Animal. SOS.

У компанії "Континентал Фармерз Груп" заявили, що після отримання інформації щодо знущання з тварини "одразу розпочали внутрішнє розслідування для встановлення деталей інциденту".

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області, інцидент стався на полях Зборівського району ще 20 жовтня. За фактом незаконного полювання, вчиненого групою осіб із використанням транспортних засобів (частина друга статті 248 Кримінального кодексу України), відкрили кримінальне провадження. Причетним до знущання зі свині загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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