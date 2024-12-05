Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню arrow

На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

5 грудня 2024 07:10
Чекарьова Марія - редактор
У Тернопільській області комбайнери знущалися на вагітною свинею — тварина померла
Свиня. Фото ілюстративне: almedia.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

У місті Збараж Тернопільської області сільськогосподарські працівники жорстоко поводилися з вагітною свинею. Унаслідок цього тварина загинула.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомили в зоозахисній організації Animal.SOS.

Читайте також:

Що відомо про інцидент

"Комбайнери привʼязали вагітну свиню до трактора та тягли її полем. Із привʼязаної тварини випадали ненароджені поросята. Свиня намагалася втекти на відрубаних лапах, коли її відвʼязали. Звісно, врятуватися вона не змогла", — йдеться в повідомленні зоозахисників.

За фактом жорстокого поводження з тваринами (частина третя статті 299 Кримінального кодексу України) зоозахисники подали заяву до поліції. Ще одне звернення до правоохоронних органів підготували депутати міжфракційного об'єднання "Гуманна країна". 

"Таку несосвітенну жорстокість немає слів коментувати. Відчуваємо лише лють і смуток. Вимагаємо поліцію оперативно зреагувати та зробити все, аби зловмисники відповіли за вчинену жорстокість", — написали в Animal. SOS.

У компанії "Континентал Фармерз Груп" заявили, що після отримання інформації щодо знущання з тварини "одразу розпочали внутрішнє розслідування для встановлення деталей інциденту". 

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області, інцидент стався на полях Зборівського району ще 20 жовтня. За фактом незаконного полювання, вчиненого групою осіб із використанням транспортних засобів (частина друга статті 248 Кримінального кодексу України), відкрили кримінальне провадження. Причетним до знущання зі свині загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше директор Одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, від чого помирають мешканці звіринця. За його словами, головною причиною смерті звірів і птахів є фізіологічна старість.

Також ми повідомляли, що українські розвідники провели спецоперацію "ГУР-КІТ". З острова Зміїного Одеської області евакуювали 15 котів.

скандал смерть зоозахисники тварини знущання свині

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Тричі отримував повістки і не приходив до ТЦК — рішення суду

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

07:59 Таємний дзвінок Герасимова — що обговорювали генерали РФ та США

07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

07:21 Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

07:10 На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

08:02 Тричі отримував повістки і не приходив до ТЦК — рішення суду

07:59 Таємний дзвінок Герасимова — що обговорювали генерали РФ та США

07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

07:21 Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

07:10 На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

07:01 Шахраї "полюють" — як клієнтам ПриватБанку захистити гроші

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок