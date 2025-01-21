Командир на Тернопольщине использовал солдата для ремонта

Следственные действия. Фото: Государственное бюро расследований

На Тернопольщине работники Государственного Бюро Расследований в сотрудничестве с СБУ и Нацполицией разоблачили командира взвода одной из воинских частей. Он почти год использовал своего подчиненного военнослужащего для работ на частном строительстве, одновременно начисляя ему боевые доплаты, будто он находится в зоне боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Следственные установили, что в апреле 2023 года командир предложил подчиненному солдату остаться на Тернопольщине, чтобы ремонтировать дом его дочери, вместо выполнения задач в зоне боевых действий.

В обмен на это офицер обещал выплачивать ему боевые доплаты, назначенные за службу на передовой. Солдат согласился и таким образом до декабря 2023 года не находился на службе, а занимался частным ремонтом.

В течение этого периода военнослужащему начислили более 1 миллиона гривен денежного обеспечения и доплат за якобы участие в боевых действиях.

Следственные действия ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Сейчас командиру взвода выдвинули подозрение в злоупотреблении служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Солдату, который уклонялся от выполнения служебных обязанностей, объявили подозрение по ч. 4 ст. 409 УК Украины. Ему грозит до 10 лет заключения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к этой схеме.

Напомним, в конце декабря 2024 года на Тернопольщине объявили новое подозрение командиру 211-й понтонно-мостовой бригады, которого ранее тоже подозревали в злоупотреблении служебным положением.

Тем временем в СБУ заявили о задержании бывшего командира 155-й ОМБр, который допустил дезертирство подчиненных.

Также ГБР объявило подозрение начальнику одного из центральных управлений Командования Сил логистики ВСУ, а также начальнику отдела этого управления и бывшему директору частного предприятия в закупке запчастей по завышенным ценам.