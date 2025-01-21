Командир на Тернопільщині використовував солдата для ремонту

Слідчі дії. Фото: Державне бюро розслідувань

На Тернопільщині працівники Державного Бюро Розслідувань у співпраці з СБУ та Нацполіцією викрили командира взводу однієї з військових частин. Він майже рік використовував свого підлеглого військовослужбовця для робіт на приватному будівництві, одночасно нараховуючи йому бойові доплати, начебто він перебуває у зоні бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Військовий рік будував будинок доньці командира замість служби на фронті

Слідчі встановили, що у квітні 2023 року командир запропонував підлеглому солдату залишитися на Тернопільщині, щоб ремонтувати будинок його доньки, замість виконання завдань у зоні бойових дій.

В обмін на це офіцер обіцяв виплачувати йому бойові доплати, призначені за службу на передовій. Солдат погодився і таким чином до грудня 2023 року не перебував на службі, а займався приватним ремонтом.

Протягом цього періоду військовослужбовцю нарахували понад 1 мільйон гривень грошового забезпечення та доплат за нібито участь у бойових діях.

Слідчі дії ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Наразі командиру взводу висунули підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Солдату, який ухилявся від виконання службових обов’язків, оголосили підозру за ч. 4 ст. 409 КК України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї схеми.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року на Тернопільщині оголосили нову підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади, якого раніше теж підозрювали у зловживанні службовим становищем.

Тим часом у СБУ заявили про затримання колишнього командира 155-ї ОМБр, який допустив дезертирство підлеглих.

Також ДБР оголосило підозру начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, а також начальнику відділу цього управління та колишньому директору приватного підприємства у закупівлі запчастин за завищеними цінами.