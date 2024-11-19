В Глухове погибла мать с детьми в результате обстрела

Работники ГСЧС разбирают завалы в Глухове Сумской области. Фото: ГСЧС Сумская область

Оккупанты нанесли удар по Сумщине в ночь на 19 ноября. Вражеский дрон попал по общежитию в Глухову, где проживала женщина с двумя детьми — они погибли под завалами.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Погибла семья в Глухове. Фото: соцсети

В результате российской атаки дроном по общежитию в здании обрушился почти весь подъезд. Кроме того, разрушена значительная часть дома.

Под завалами общежития погибла семья из приграничья — мать и ее двое сыновей.

Репортеры отметили, что женщина с детьми переехала из приграничья в Глухов. Раньше они проживали в Эсманской громаде, но решили перебраться в более безопасное место.

"Татьяна, Никита, Василий — имена членов семьи, которых не стало. В живых остался отец. Старшему сыну был 21 год, младшему — всего 8", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили информацию, что мальчику было семь лет — он погиб за несколько дней до своего дня рождения.

Напомним, оккупанты нанесли удар по общежитию в Глухове в ночь на 19 ноября. По последним данным, число погибших в Глухове возросло до 12, из них — 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

На российскую атаку по Глухову отреагировал Владимир Зеленский.

Также недавно в Кривом Роге в результате российского ракетного удара погибла мать с тремя детьми.