Удар по Глухову 18 листопада — Зеленський назвав наслідки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Ввечері 18 листопада російські війська вдарили по Глухову Сумської області — загинуло семеро осіб, ще десять отримали поранення. Росія хоче, аби війна тривала, потрібно змусити її до справедливого миру силою.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 19 листопада.

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Удар РФ по Глухову

Зеленський заявив, що внаслідок вчорашньої атаки дронів на Глухове було зруйновано гуртожиток одного із навчальних закладів. Наразі відомо про сімох загиблих, серед них дитина. Ще десятеро осіб отримали поранення, серед них також є двоє дітей.

"Росія продовжує тероризувати наше прикордоння. Сьогодні вночі був удар дроном по Глухову. Є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному", — зазначив президент.

Глава держави наголосив на тому, що Україна щодня закликає світ до рішучості та достатньої сили, аби заблокувати удари по громадянах.

"Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою", — підкреслив лідер України.

Нагадаємо, загарбники зруйнували декілька поверхів багатоповерхівки у Глухові. На місці удару працюють співробітники ДСНС.

Раніше ми писали про те, що внаслідок російського обстрілу Одеси 18 листопада загинули десять людей, серед яких були правоохоронці, медик і мирні перехожі.