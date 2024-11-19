Удар по Глухову 18 ноября — Зеленский назвал последствия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Вечером 18 ноября российские войска ударили по Глухову Сумской области — погибли семь человек, еще десять получили ранения. Россия хочет, чтобы война продолжалась, нужно принудить ее к справедливому миру силой.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 19 ноября.

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Зеленский заявил, что в результате вчерашней атаки дронов на Глухово было разрушено общежитие одного из учебных заведений. Известно о семи погибших, среди них ребенок. Еще десять человек получили ранения, среди них также есть двое детей.

"Россия продолжает терроризировать наше приграничье. Сегодня ночью был удар дроном по Глухову. Есть разрушения общежития одного из учебных заведений. Под завалами, вероятно, еще есть люди. Делается максимум, чтобы спасти и помочь каждому", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина ежедневно призывает мир к решительности и достаточной силе, чтобы заблокировать удары по гражданам.

"Каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой", — подчеркнул лидер Украины.

Напомним, захватчики разрушили несколько этажей многоэтажки в Глухове. На месте удара работают сотрудники ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что в результате российских обстрелов Одессы 18 ноября погибли десять человек, среди которых были правоохранители, медик и мирные прохожие.