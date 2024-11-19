У Глухові загинула матір з дітьми внаслідок обстрілу

Працівники ДСНС розбирають завали у Глухові на Сумщині. Фото: ДСНС Сумська область

Окупанти завдали удару по Сумщині у ніч проти 19 листопада. Ворожий дрон влучив по гуртожитку у Глухову, в якому проживала жінка з двома дітьми — вони загинули під завалами.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Загибла сім'я у Глухові. Фото: соцмережі

Внаслідок російської атаки дроном по гуртожитку у будівлі обвалився майже весь під'їзд. Крім того, зруйнована значну частину будинку.

Під завалами гуртожитка загинула сім'я з прикордоння — матір та її двоє синів.

Репортери зазначили, що жінка з дітьми переїхала з прикордоння у Глухів. Раніше вони проживали в Есманській громаді, але вирішили перебратися у безпечніше місце.

"Тетяна, Микита, Василь — імена членів родини, яких не стало. У живих залишився батько. Старшому синові був 21 рік, молодшому — лише 8", - ідеться у повідомленні.

В прокуратурі уточнили інформацію, що хлопчику було сім років — він загинув за кілька днів до свого дня народження.

Нагадаємо, окупанти завдали удару по гуртожитку у Глухові в ніч проти 19 листопада. За останніми даними кількість загиблих у Глухові зросла до 12, з них — 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

На російську атаку по Глухові відреагував Володимир Зеленський.

Також нещодавно у Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару загинула матір з трьома дітьми.