Магнитные бури 3 августа: прогноз солнечной активности на сегодня

Мужчина держится за голову от боли, планета. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В понедельник, 3 августа, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. В то же время геомагнитное поле будет находиться в возбужденном состоянии — от спокойного до активного уровня. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Какая геомагнитная ситуация ожидается 3 августа

По прогнозу специалистов, в понедельник, 3 августа, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. В то же время существенных магнитных бурь в этот день не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С, которые, по оценкам специалистов, не окажут существенного влияния на Землю.

Ожидается, что в течение суток геомагнитное поле будет меняться от спокойного до активного уровня. Также сохраняется низкая солнечная активность с вероятностью возникновения вспышек М-класса.

Читайте также:

По состоянию на 3 августа прогноз солнечной активности следующий:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 15%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 42.

Прогноз магнитных бурь с 3 по 5 августа. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент нет убедительных научных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают ухудшение самочувствия или развитие заболеваний. В то же время часть людей сообщает об изменениях самочувствия в периоды повышенной геомагнитной активности.

В такие дни некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, сонливость или бессонницу, раздражительность, перепады настроения и снижение концентрации внимания. Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием и соблюдать рекомендации врача.

В периоды повышенной геомагнитной активности специалисты советуют придерживаться привычного режима сна, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок и больше времени проводить на свежем воздухе.

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года на Земле прогнозируется несколько периодов повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться слабыми или умеренными магнитными бурями. Предварительно геомагнитные колебания ожидаются 5–7, 13–15, 21–23 и 29–31 августа. В то же время специалисты отмечают, что в целом геомагнитная обстановка в течение месяца будет оставаться преимущественно спокойной.

Новини.LIVE также сообщали, что август 2026 года в Украине ожидается более жарким, чем климатическая норма, а осадков прогнозируют меньше из-за преобладания горячих воздушных масс. В южных и восточных областях температура местами может достигать +41 °С, тогда как среднемесячные показатели превысят норму на 1–3 °С. В конце месяца жара постепенно ослабнет, а температура снизится до более комфортных значений.