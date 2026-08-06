Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Солнце произошло две вспышки: могут ли они вызвать магнитную бурю

На Солнце произошло две вспышки: могут ли они вызвать магнитную бурю

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 11:21
Магнитные бури 6 августа: стоит ли ожидать геомагнитных колебаний
Солнечная активность и её влияние на самочувствие. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Космическая погода 6 августа не принесет сильных магнитных бурь и останется благоприятной для метеозависимых людей. В течение суток активность Солнца не была высокой.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 6 августа в Украине — какой прогноз

В течение прошедших суток исследователи действительно заметили на поверхности Солнца определенную динамику: там произошли две вспышки класса В и три вспышки класса С. Однако такие космические явления классифицируются как слабые, поэтому они не оказывают никакого ощутимого влияния на магнитное поле нашей планеты.

null
Солнечная активность. Фото: Meteo Agent

Астрофизики прогнозируют, что до конца четверга геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, поэтому сильных магнитных бурь не будет.

Солнечная активность и в дальнейшем будет оставаться на низком уровне. В то же время специалисты не исключают небольшую вероятность возникновения несколько более мощных явлений, например, солнечных вспышек М-класса.

Читайте также:
null
Прогноз магнитных бурь с 6 по 9 августа. Фото: Солар Метео

Солнечная активность на 6 августа:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 27

Мощные магнитные бури часто вызывают у метеочувствительных людей резкое ухудшение самочувствия. Чаще всего это проявляется в виде сильной головной боли, мигрени, головокружения, нарушения сна и общей слабости организма.

Также в такие периоды могут наблюдаться резкие скачки артериального давления, ломота в суставах, повышенная раздражительность, тревожность и обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо прямого воздействия на здоровье человека, интенсивные магнитные бури имеют и другие ощутимые проявления. Они способны вызывать яркие полярные сияния в нетипичных широтах, а в крайних случаях могут даже провоцировать масштабные сбои в работе радиосвязи, спутниковых навигационных систем и наземных электросетей.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года прогнозируются небольшие вспышки солнечной активности, способные вызвать магнитные бури. Специалисты уже составили календарь опасных дат.

Между тем синоптик Наталья Диденко сообщает, что 6 августа заканчивается период изнурительной жары в Украине, на смену которой придет постепенное похолодание, сопровождающееся дождливой погодой и грозами в некоторых областях.

космос Солнце магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации