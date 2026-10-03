Прогноз магнитных бурь на сегодня 3 октября

Измерение артериального давления. Фото: Pexels

Магнитные бури в субботу, 3 октября, на Земле не ожидаются. За последние сутки солнечная активность находится на очень низком уровне. Всего зафиксировано три солнечных пятна.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 3 октября

За прошедшие сутки на Солнце произошли одна вспышка класса B и одна класса C, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — с очень низкой вероятностью вспышки класса С и небольшой — класса М.

Солнечная активность на 3 октября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 3

Последствия магнитных бурь

Люди, подверженные метеозависимости, в периоды магнитных бурь могут испытывать:

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головную боль;

усталость, сонливость или, наоборот, проблемы со сном;

головокружение;

слабость;

тошноту;

ощущение сердцебиения;

раздражительность или тревожность.

В такие дни стоит придерживаться простых рекомендаций. В частности, пить достаточно воды, хорошо высыпаться, не пропускать приемы пищи, уменьшить количество кофе и энергетиков, выходить на прогулки, проветривать комнату, меньше времени проводить за экраном и не злоупотреблять алкоголем.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Смена времени может повлиять на самочувствие людей и режим сна, поэтому стоит готовиться заранее.

А погода в Украине 3 октября ожидается сухой и малооблачной. Днем температура воздуха составит около +14...+19 °С. Синоптики не прогнозируют осадков.