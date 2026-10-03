Прогноз магнитных бурь на сегодня 3 октября

На Солнце произошли вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури в субботу, 3 октября, на Земле не ожидаются. За последние сутки солнечная активность находится на очень низком уровне. Всего зафиксировано три солнечных пятна.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 3 октября
За прошедшие сутки на Солнце произошли одна вспышка класса B и одна класса C, которые практически не влияют на Землю.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — с очень низкой вероятностью вспышки класса С и небольшой — класса М.
Солнечная активность на 3 октября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 3
Последствия магнитных бурь
Люди, подверженные метеозависимости, в периоды магнитных бурь могут испытывать:
- головную боль;
- усталость, сонливость или, наоборот, проблемы со сном;
- головокружение;
- слабость;
- тошноту;
- ощущение сердцебиения;
- раздражительность или тревожность.
В такие дни стоит придерживаться простых рекомендаций. В частности, пить достаточно воды, хорошо высыпаться, не пропускать приемы пищи, уменьшить количество кофе и энергетиков, выходить на прогулки, проветривать комнату, меньше времени проводить за экраном и не злоупотреблять алкоголем.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Смена времени может повлиять на самочувствие людей и режим сна, поэтому стоит готовиться заранее.
А погода в Украине 3 октября ожидается сухой и малооблачной. Днем температура воздуха составит около +14...+19 °С. Синоптики не прогнозируют осадков.