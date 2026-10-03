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Головна Новини дня На Сонці сталися спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці сталися спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
3 жовтня 2026 12:10
Прогноз магнітних бур на сьогодні 3 жовтня
Вимірювання артеріального тиску. Фото: Pexels

Магнітні бурі у суботу, 3 жовтня, не очікуються на Землі. Упродовж останньої доби сонячна активність на дуже низькому рівні. Загалом зафіксовано три сонячні плями.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 3 жовтня

За минулу добу на Сонці відбулися один спалахи класу B та один C, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність з дуже низькою ймовірністю спалаху С та невеликою М-класу.

Сонячна активність на 2 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 3

Наслідки магнітних бур

Метеозалежні у періоди магнітних бур можуть відчувати:

Читайте також:
  • головний біль;
  • втому, сонливість або, навпаки, проблеми зі сном;
  • запаморочення;
  • слабкість;
  • нудоту;
  • відчуття серцебиття;
  • дратівливість або тривожність.

У такі дні варто дотримуватися простих рекомендаціях. Зокрема, пити достатньо води, добре спати, не пропускати прийоми їжі, зменшити кількість кави та енергетиків, виходити на прогулянки, провітрювати кімнату, менше часу проводити за екраном та не зловживати алкоголем.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Зміна часу може вплинути на самопочуття людей та режим сну, тому варто готуватися заздалегідь.

А погода в Україні 3 жовтня очікується сухою та малохмарною. Вдень температура повітря буде близько +14...+19 °С. Синоптики не прогнозують опадів.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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