Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 28 ноября, на Земле не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность находилась на очень низком уровне. На Солнце произошло пять вспышек класса В, которые практически не оказывают влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 28 ноября

Геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Прогноз магнитных бурь на сегодня. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Солнечная активность на 28 ноября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 3

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури — это геомагнитные возмущения, возникающие в результате взаимодействия магнитного поля Земли с заряженными частицами, поступающими от Солнца. Чаще всего причиной таких явлений становятся мощные солнечные вспышки и выбросы корональной массы.

Во время геомагнитной активности некоторые люди жалуются на головную боль, головокружение, повышенную усталость, нарушения сна и колебания артериального давления. Также могут возникать раздражительность и общее ухудшение самочувствия.

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В периоды повышенной геомагнитной активности следует соблюдать обычные правила заботы о здоровье:

высыпаться;

пить достаточно воды;

не пропускать приемы пищи;

не злоупотреблять кофе и алкоголем;

не перенапрягаться физически;

контролировать артериальное давление, если в этом есть необходимость.

Как писали Новини.LIVE, во время мощной магнитной бури в мае 2024 года была нарушена граница радиационных поясов Земли, которую ученые более десяти лет считали надежным барьером от самых опасных заряженных частиц.

А синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что на выходных в Украине температура воздуха местами снизится до -16 °C. Кроме того, возможны гололед и сильные порывы ветра.