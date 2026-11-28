Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Магнітних бур у суботу, 28 листопада, не очікується на Землі. За останню добу сонячна активність була на дуже низькому рівні. На Сонці сталося пʼять спалахів класу В, які практично не мають впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 28 листопада

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

Прогноз магнітних бур на сьогодні. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Сонячна активність на 28 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 3

Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі — це геомагнітні збурення, які виникають внаслідок взаємодії магнітного поля Землі із зарядженими частинками, що надходять від Сонця. Найчастіше причиною таких явищ стають потужні сонячні спалахи та викиди корональної маси.

Під час геомагнітної активності деякі люди скаржаться на головний біль, запаморочення, підвищену втому, порушення сну та коливання артеріального тиску. Також можуть виникати дратівливість і загальне погіршення самопочуття.

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Під час періодів підвищеної геомагнітної активності варто дотримуватися звичайних правил турботи про здоровʼя:

спати достатню кількість часу;

пити достатньо води;

не пропускати прийоми їжі;

не зловживати кавою та алкоголем;

не перевантажувати себе фізично;

контролювати артеріальний тиск, якщо є така потреба.

Як писали Новини.LIVE, під час потужної магнітної бурі у травні 2024 року було порушено межу радіаційних поясів Землі, яку науковці понад десять років вважали надійним бар’єром від найнебезпечніших заряджених частинок.

А синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що на вихідних в Україні температура повітря подекуди знизиться до -16 °C. Крім того, можливі ожеледиця на сильні пориви вітру.