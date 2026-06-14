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Главная Новости дня На Солнце 10 пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце 10 пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 11:46
На Солнце 10 солнечных пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня
Головная боль во время магнитных бурь. Фото: Credits, Magnifik. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 14 июня, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет всего 25%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 14 июня

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С и одна вспышка класса В (такие вспышки существенно не влияют на Землю).

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Прогноз магнитных бурь с 14 по 17 июня. Фото: скриншот

Ожидается, что геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительной бури. Солнечная активность останется низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 14 июня:

Читайте также:

  • Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 10.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Отмечается, что предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.

Ранее Новини.LIVE публиковали прогноз магнитных бурь на первую половину июня. Наибольшая нагрузка на магнитосферу Земли ожидалась 11-12 июня.

Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 14 июня, в некоторых уголках Украины возможен град. В целом осадки ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей. В Киеве также будет дождь с грозой.

Солнце здоровье магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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