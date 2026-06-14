На Солнце 10 солнечных пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце 10 пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 14 июня, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет всего 25%.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 14 июня
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С и одна вспышка класса В (такие вспышки существенно не влияют на Землю).
Ожидается, что геомагнитное поле будет нестабильным до уровня незначительной бури. Солнечная активность останется низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 14 июня:
- Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 10.
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Отмечается, что предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.
Ранее Новини.LIVE публиковали прогноз магнитных бурь на первую половину июня. Наибольшая нагрузка на магнитосферу Земли ожидалась 11-12 июня.
Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 14 июня, в некоторых уголках Украины возможен град. В целом осадки ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей. В Киеве также будет дождь с грозой.