На Сонці 10 сонячних плям: прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці 10 плям: прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 14 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Ймовірність малого геомагнітного шторму складає лише 25%.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 14 червня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбувся один спалах класу С та один спалах класу В (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).
Очікується, що геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 14 червня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 10.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Зазначається, що попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.
Раніше Новини.LIVE публікували прогноз магнітних бур на першу половину червня. Найбільше навантаження на магнітосферу Землі очікувалося 11-12 червня.
Також Новини.LIVE повідомляли, що в неділю, 14 червня, у деяких куточках України можливий град. Загалом опади очікуються в західних, північних, у більшості центральних областях. У Києві також буде дощ із грозою.