В России, в Болхове, поврежден завод, изготавливающий микросхемы для РЭБ

Взрывы на заводе. Фото: соцсети

В ночь на 21 мая в городе Болхов Орловской области России, вероятно, был поражен Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП"). В сети обнародовали фото и видео, на которых видны дым и пожар на территории предприятия. Удар произошел во временном промежутке с 00:20 до 05:30.

Об этом стало известно из соцсетей, где жители публиковали фото и видео взрывов.

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Отмечается, что это предприятие входит в число компаний, находящихся под западными санкциями. Завод производит микросхемы, полупроводники, индикаторы и микросборки, которые используются в военной технике.

Расположение завода. Фото: скриншот

В частности, продукция БЗПП применяется в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также в тренажерах для танков и ракетных комплексов.

Расположение объектов на карте. Фото: коллаж Андрющенко Time

Кроме того, завод сотрудничает с российским оборонным концерном "Созвездие" и другими предприятиями военно-промышленного комплекса России.

Официальные российские источники на момент публикации не комментировали взрывы и последствия атаки.

Напомним, в апреле в России взорвался один из крупнейших складов боеприпасов ГРАУ.

Ранее в ГУР обнародовали базу данных о том, как Россия использует иностранные компоненты для изготовления ракет.