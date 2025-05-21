У Росії в Болхові пошкоджено завод який виготовляє мікросхеми для РЕБ

Вибухи на заводі. Фото: соцмережі

У ніч на 21 травня в місті Болхов Орловської області Росії, ймовірно, було уражено Болхівський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП"). У мережі оприлюднили фото й відео, на яких видно дим та пожежу на території підприємства. Удар стався у часовому проміжку з 00:20 до 05:30.

Про це стало відомо із соцмереж, де мешканці публікували фото та відео вибухів.

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Зазначається, що це підприємство входить до числа компаній, що перебувають під західними санкціями. Завод виготовляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори та мікроскладання, які використовуються у військовій техніці.

Розташування заводу. Фото: скриншот

Зокрема, продукція БЗПП застосовується у системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також у тренажерах для танків і ракетних комплексів.

Розташування об'єктів на карті. Фото: колаж Андрющенко Time

Крім того, завод співпрацює з російським оборонним концерном "Созвездие" та іншими підприємствами військово-промислового комплексу Росії.

Офіційні російські джерела на момент публікації не коментували вибухи та наслідки атаки.

Нагадаємо, у квітні в Росії вибухнув один із найбільших складів боєприпасів ГРАУ.

Раніше в ГУР оприлюднили базу даних про те, як Росія використовує іноземні компоненти для виготовлення ракет.