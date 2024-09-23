Как суд наказал администратора Telegram-канала за распространение информации о местах выдачи повесток в Ровенской области

Ровенский городской суд. Фото: Суспільне Рівне

В Ровенской области администратор Telegram-канала распространяла информацию о местах и времени вручения повесток в городе Березном Ровенской области. За совершенное нарушительницу привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ровенский городской суд Ровенской области вынес 8 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка в период с февраля по июнь текущего года публиковала в Telegram-канале "Где полиция? Березновские" информацию о районах Березного, в которых представители ТЦК раздавали военнообязанным повестки. На этом канале было 582 подписчика.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину. За препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (часть первая статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины) нарушительницу приговорили к одному году испытательного срока и конфисковали у нее телефон Realme C30 с SIM-картами.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить путем подачи апелляции.

Напомним, в Черкасской области вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему малолетнюю девочку. Потерпевшему ребенку еще нет 14 лет. За совершенное преступник проведет 13 лет за решеткой.

Ранее в Хмельницкой области судили мужчину, который после получения повестки не явился в ТЦК. Фигуранта признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили ему наказание — 3,5 года лишения свободы.