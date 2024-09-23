Як суд покарав адміністраторку Telegram-каналу за поширення інформації про місця видачі повісток на Рівненщині

Рівненській міський суд. Фото: Суспільне Рівне

У Рівненській області адміністраторка Telegram-каналу поширювала інформацію про місця та час вручення повісток у місті Березному Рівненської області. За вчинене порушницю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Рівненський міський суд Рівненської області ухвалив 8 вересня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка в період із лютого по червень поточного року публікувала в Telegram-каналі "Де поліція? Березнівські" інформацію про райони Березного, в яких представники ТЦК роздавали військовозобов'язаним повістки. На цьому каналі було 582 підписники.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (частина перша статті 114-1 Кримінального кодексу України) порушницю засудили до одного року іспитового терміну та конфіскували в неї телефон Realme C30 із SIM-картками.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити шляхом подання апеляції.

Нагадаємо, у Черкаській області винесли вирок чоловіку, який зґвалтував малолітню дівчинку. Потерпілій дитині ще немає 14 років. За вчинене злочинець проведе 13 років за ґратами.

Раніше у Хмельницькій області судили чоловіка, який після отримання повістки не з'явився до ТЦК. Фігуранта визнали винним в ухиленні від мобілізації та призначили йому покарання — 3,5 року позбавлення волі.