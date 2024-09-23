Як суд покарав жителя Кіровоградської області за зґвалтування малолітньої дівчинки

Суддя. Фото ілюстративне: pulse.kr.ua

У Кіровоградській області чоловік зґвалтував малолітню дівчинку. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в четвер, 19 вересня, повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.

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Скриншот повідомлення Кіровоградської обласної прокуратури

Деталі справи

Під час досудового розслідування встановили, що в серпні 2022 року зловмисник, перебуваючи поряд із домом потерпілої, проник через відчинене вікно до будинку, де прожила дівчинка, та скоїв над нею сексуальне насильство. Дитині, яка зазнала зґвалтування, ще не виповнилося 14 років.

Рішення суду

Фігурант свою вину заперечував, однак факт вчинення сексуального насильства над дитиною довів прокурор. Допит дівчинки в судовому засіданні провели дистанційно.

Злочинця засудили до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові адміністратору Telegram-каналу винесли вирок за злив дані про перебування працівників ТЦК і місця видачі повісток. За вчинене порушнику призначили два роки іспитового строку та вилучили в нього телефон.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькій області суд розглянув справу чоловіка, який отримав повістку, однак не з'явився до ТЦК. Фігуранта визнали винним в ухиленні від мобілізації та засудили до 3,5 років позбавлення волі.