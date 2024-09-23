Как суд наказал жителя Кировоградской области за изнасилование малолетней девочки

В Кировоградской области мужчина изнасиловал малолетнюю девочку — как его наказал суд
В Кировоградской области мужчина изнасиловал малолетнюю девочку. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.
Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.
Детали дела
В ходе досудебного расследования установили, что в августе 2022 года злоумышленик, находясь рядом с домом потерпевшей, проник через открытое окно в дом, где проживала девочка, и совершил над ней сексуальное насилие. Ребенку, подвергшемуся изнасилованию, еще не исполнилось 14 лет.
Решение суда
Фигурант свою вину отрицал, однако факт совершения сексуального насилия над ребенком доказал прокурор. Допрос девочки в судебном заседании провели дистанционно.
Преступника приговорили к 13 годам лишения свободы.
Напомним, во Львове администратору Telegram-канала вынесли приговор за слив данных о пребывании работников ТЦК и месте выдачи повесток. За совершенное нарушителю назначили два года испытательного срока и изъяли у него телефон.
Также мы сообщали, что в Хмельницкой области суд рассмотрел дело мужчины, который получил повестку, однако не явился в ТЦК. Фигуранта признали виновным в уклонении от мобилизации и приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
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