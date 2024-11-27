В Ровенской области мужчину во второй раз судили из-за отказа от мобилизации

Гощанский районный суд Ровенской области Фото: prostir.ua

В Ровенской области мужчина во второй раз отказался от повестки, находясь на испытательном сроке. Ему назначили заключение более чем на четыре года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина был осужден за уклонение от мобилизации и находился на испытательном сроке, а в апреле этого года ему во второй раз вручили повестку. Однако и на этот раз военнообязанный отказался от мобилизации.

Во время суда он рассказал, что в январе суд признал его виновным, несмотря на наличие хронического заболевания.

По его мнению, он не уклоняется от мобилизации, потому что не может проходить службу на основании плохого состояния здоровья.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил четыре года и четыре месяца лишения свободы.

Напомним, в Закарпатской области судили мужчину, который дважды отказался от мобилизации.

А в Днепропетровской области судили военнослужащего, который после отпуска не вернулся в воинскую часть.