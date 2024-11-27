На Рівненщині чоловіка вдруге судили через відмову від мобілізації

Гощанський районний суд Рівненської області. Фото: prostir.ua

У Рівненській області чоловік вдруге відмовився від повістки, перебуваючи на іспитовому терміні. Йому призначили ув'язнення на понад чотири роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік був засуджений за ухилення від мобілізації та перебував на іспитовому терміні, а у квітні цього року йому вдруге вручили повістку. Однак і цього разу військовозобов'язаний відмовився від мобілізації.

Під час суду він розповів, що у січні суд визнав його винним, незважаючи на наявність хронічного захворювання. Чоловік зазначив, що лікується самостійно, а ліки купує за рецептами, які отримав раніше, бо не довіряє лікарям.

На його думку, він не ухиляється від мобілізації, бо не може проходити службу на підставі поганого стану здоров'я.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив чотири роки й чотири місяці позбавлення волі.

Нагадаємо, у Закарпатській області судили чоловіка, який двічі відмовився від мобілізації.

А у Дніпропетровській області судили військовослужбовця, який після відпустки не повернувся у військову частину.