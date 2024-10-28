В зоопарке Ривне объяснили обнаружение тела львицы среди кучи мусора

Львица, тело которой нашли на заводе по утилизации в Ровенской области. Фото: facebook.com/Rivnezoo

На территории Костопольского завода по утилизации в Ровенской области обнаружили тело львицы. Известно, что животное умерло от старости в возрасте 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенского зоопарка в Facebook в понедельник, 28 октября.

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В социальных сетях 27 октября опубликовали снимок тела животного, лежавшего среди мусора. В полиции Ровенщины сообщили, что начали проверку обстоятельств ее смерти.

"Предварительно следственно-оперативная группа установила, что животное умерло в результате онкологического заболевания", — отметили правоохранители.

Пост полиции Ровенской области. Фото: скриншот

Что заявили в зоопарке

В Ровенском зоопарке рассказали, что умершей является самка африканского льва по имени Дина. Животное проживало на территории зверинца с 2009 года, когда ее привезли уже в зрелом возрасте.

"Последние полгода она была малоактивной, постепенно теряла аппетит и, соответственно, уменьшалась масса тела. Работники зоопарка прилагали много усилий, чтобы поддержать стареющий организм медикаментозно и дать возможность ей в покое дожить своего возраста", — говорится в сообщении.

А 23 октября Дина умерла на 20-м году жизни. По словам представителей зоопарка, это почтенный возраст для львов, "до которого доживает не каждый".

Причиной смерти стали "изменения в организме, вызванные физиологическим старением".

В зоопарке также объяснили наличие гривы у львицы. Там отметили, что у старых самок иногда наблюдается гормональный сбой, который приводит к повышению уровня тестостерона, что, в свою очередь, вызывает оволосение по маскулинному типу. Вследствие этого в течение последних двух лет жизни Дина имела гриву.

После смерти животного весь биологический материал направляют на специальные перерабатывающие заводы для последующей утилизации или кремации.

В Ровенской области функционирует Костопольский филиал Государственного предприятия "Укрветсанзавод", с которым зоопарк заключил договор.

"Согласно этой процедуре, 24 октября 2024 года (на что есть все подтверждающие документы), биологический материал был доставлен на Костопольский филиал Государственного предприятия "Укрветсанзавод" транспортом зоопарка, где работники завода провели выгрузку", — говорится в сообщении.

Пост Ровенского зоопарка. Фото: скриншот

Проверка возможного жестокого обращения с животными

Представители зоозащитной организации UAnimals обратились в Главное управление Нацполиции в Ровенской области с требованием проверить возможные случаи жестокого обращения с животными и нарушения ветеринарно-санитарных норм. Они также призвали установить владельцев животных и установить причины их гибели.

Зоозащитники также обратились в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также в Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Ровенской области с требованием проверить Костопольский завод по утилизации отходов на предмет соблюдения требований законодательства.

"Ненадлежащее обращение с остатками погибших животных грозит распространением опасных инфекций и для людей, и для животных. Например, туберкулеза, бруцеллеза и тому подобное. Согласно части 5 статьи 25 Закона Украины "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком", остатки погибших диких животных нельзя оставлять в мусорных контейнерах или где-либо под открытым небом", — говорится в сообщении.

Пост UAnimals. Фото: скриншот

Напомним, на свалке ветсанзавода вблизи Костополя в Ровенской области обнаружили мертвого льва.

Ранее в Киеве судили мужчину, который жестоко обращался с собакой соседей. Он бросил животное на землю и нанес ему несколько травм.