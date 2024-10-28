У зоопарку Рівного пояснили виявлення тіла левиці серед купи сміття

Левиця, тіло якої знайшли на заводі з утилізації у Рівненській області. Фото: facebook.com/Rivnezoo

На території Костопільського заводу з утилізації у Рівненській області виявили тіло левиці. Відомо, що тварина померла від старості у віці 20 років.

Про це повідомила пресслужба Рівненського зоопарку у Facebook у понеділок, 28 жовтня.

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У соціальних мережах 27 жовтня опублікували знімок тіла тварини, яка лежала серед купи сміття. У поліції Рівненщини повідомили, що розпочали перевірку обставин її смерті.

"Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання", — зазначили правоохоронці.

Допис поліції Рівненської області. Фото: скриншот

Що заявили в зоопарку

У Рівненському зоопарку розповіли, що померлою є самка африканського лева на ім'я Діна. Тварина проживала на території звіринця з 2009 року, коли її привезли вже у зрілому віці.

"Останні пів року вона була малоактивною, поступово втрачала апетит і, відповідно, зменшувалась маса тіла. Працівники зоопарку докладали багатьох зусиль, щоб підтримати організм, що старіє, медикаментозно та дати можливість їй у спокої дожити свого віку", — йдеться у повідомленні.

А 23 жовтня Діна померла на 20-му році життя. За словами представників зоопарку, це поважний вік для левів, "до якого доживає не кожен".

Причиною смерті стали "зміни в організмі, спричинені фізіологічним старінням".

У зоопарку також пояснили наявність гриви у левиці. Там зазначили, що у старих самок іноді спостерігається гормональний збій, який призводить до підвищення рівня тестостерону, що, своєю чергою, викликає оволосіння за маскулінним типом. Внаслідок цього протягом останніх двох років життя Діна мала гриву.

Після смерті тварини весь біологічний матеріал направляють на спеціальні переробні заводи для подальшої утилізації або кремації.

У Рівненській області функціонує Костопільська філія Державного підприємства "Укрветсанзавод", з якою зоопарк уклав договір.

"Згідно з цією процедурою, 24 жовтня 2024 року (на що є всі підтверджувальні документи), біологічний матеріал був доставлений на Костопільську філію Державного підприємства "Укрветсанзавод" транспортом зоопарку, де працівники заводу провели вивантаження", — йдеться у повідомленні.

Допис Рівненського зоопарку. Фото: скриншот

Перевірка можливого жорстокого поводження з тваринами

Представники зоозахисної організації UAnimals звернулися до Головного управління Нацполіції в Рівненській області з вимогою перевірити можливі випадки жорстокого поводження з тваринами та порушення ветеринарно-санітарних норм. Вони також закликали встановити власників тварин і з'ясувати причини їхньої загибелі.

Зоозахисники також звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, а також до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Рівненській області з вимогою перевірити Костопільський завод з утилізації відходів на предмет дотримання вимог законодавства.

"Неналежне поводження з рештками загиблих тварин загрожує поширенню небезпечних інфекцій і для людей, і для тварини. Наприклад, туберкульозу, бруцельозу тощо. Згідно з частиною 5 статті 25 Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною", рештки загиблих диких тварин не можна залишати у сміттєвих контейнерах чи будь-де просто неба", — йдеться у повідомленні.

Допис UAnimals. Фото: скриншот

Нагадаємо, на сміттєзвалищі ветсанзаводу поблизу Костополя у Рівненській області виявили мертвого лева.

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