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На Рівненщині виявили тіло мертвого лева на сміттєзвалищі

27 жовтня 2024 15:02
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Рівненщині виявили тіло мертвого лева на сміттєзвалищі
Лев. Фото ілюстративне: NTA
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Рівненській області на сміттєзвалищі ветсанзаводу, що знаходиться біля Костополя, знайшли мертвого лева. Окрім того, було помічено і деяких інших мертвих тварин.

Про це повідомляють місцеві користувачі соціальних мереж у групі panda_pavlik в Instagram, а також поліція Рівненської області.

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Наразі правоохоронцям невідомо, звідки там міг взятися лев. Крім того, уважні користувачі мережі звернули увагу, що на цій фотографії також помітно й інших мертвих тварин. Зокрема, у верхньому правому кутку можна розглянути мертвого журавля.

Попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що лев помер внаслідок онкологічного захворювання.

"За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку", — йдеться у повідомленні.

Днями у Костополі працював цирк, проте його співробітники запевняють, що такого лева в них не було. Деякі користувачі мережі зробили припущення, що лев проживав у когось вдома нелегально.

Повідомляється, що нараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин цієї події.

Увага! Фото 18+, містить чутливий контент!

режим 18+
Мертвий лев за звалищі. Фото: panda_pavlik

Пояснення від зоопарку

Рівненський зоопарк має багаторічний договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин. Про це повідомила заступниця директора Ірина Оліферук. Там таким чином виготовляють кісткове борошно. Минулого тижня в зоопарку померла левиця, якій було 20 років.

"Довше леви не живуть. За людськими мірками, їй було 95 років. Вона тихо помирала в нас на очах, і зараз важко дивитися на ці всі публікації у соцмережах. Наш водій відвіз левицю на завод, є всі документи, акт розтину", — пояснила Ірина Оліферук.

Оліферук додала, що зараз завод не працює на повну потужність, тож її прийняли і зберігали на полігоні. Це закрита територія, і тому дивно, що хтось зробив таке фото.

Вона додала, що іншої можливості утилізувати мертвих тварин в зоопарку немає. Наприклад, їх масове захоронення може створити загрозу для екології.

Заступниця директора уточнила, що разом із левом на завод відвезли інших мертвих тварин. Серед них могли бути лебідь чи лелека. Оліферук також закликала не поширювати у соцмережі світлини мертвих тварин.

мертвий лев
Повідомлення поліції про мертвого лева. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Києві судили чоловіка, який знущався із сусідської собаки. Він кинув тварину об землю та завдав їй кілька травм.

Також у Києві поліцейські врятували котика, який бігав проїжджою частиною. Вони побачили змоклу та знесилену тварину посеред дороги.

Україна Лев тварини Рівненська область Укрпошта

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