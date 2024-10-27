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В Ровенской области обнаружили тело мертвого льва на свалке

27 октября 2024 15:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Ровенской области обнаружили тело мертвого льва на свалке
Лев. Фото иллюстративный: NTA
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Ровенской области на мусорной свалке ветсанзавода, который находится возле Костополя, нашли мертвого льва. Кроме того, были замечены и некоторые другие мертвые животные.

Об этом сообщают местные пользователи социальных сетей в группе panda_pavlik в Instagram, а также полиция Ровенской области.

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Пока правоохранителям неизвестно, откуда там мог взяться лев. Кроме того, внимательные пользователи сети обратили внимание, что на этой фотографии также заметны и другие мертвые животные. В частности, в верхнем правом углу можно рассмотреть мертвого журавля.

Предварительно следственно-оперативная группа установила, что лев умер в результате онкологического заболевания.

"По этому факту сведения сразу внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений и сразу приступили к проверке", — говорится в сообщении.

На днях в Костополе работал цирк, однако его сотрудники уверяют, что такого льва у них не было. Некоторые пользователи сети сделали предположение, что лев проживал у кого дома нелегально.

Сообщается, что полиция проверяет документы, опрашивает персонал завода и зоопарка с целью установления всех обстоятельств этого события.

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режим 18+
Мертвый лев на свалке. Фото: panda_pavlik

Объяснение от зоопарка

Ровенский зоопарк имеет многолетний договор с Костопольским заводом об утилизации мертвых животных. Об этом сообщила заместитель директора Ирина Олиферук. Там таким образом производят костную муку. На прошлой неделе в зоопарке скончалась львица, которой было 20 лет.

"Дальнее львы не живут. По человеческим меркам, ей было 95 лет. Она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас тяжело смотреть на все эти публикации в соцсетях. Наш водитель отвез львицу на завод, есть все документы, акт вскрытия", — объяснила Ирина Олиферук.

Олиферук добавила, что сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому ее приняли и хранили на полигоне. Это закрытая территория, и потому удивительно, что кто-то сделал такое фото.

Она добавила, что другой возможности утилизировать мертвых животных в зоопарке нет. К примеру, их массовое захоронение может создать угрозу для экологии.

Заместитель директора уточнила, что вместе со львом на завод отвезли других мертвых животных. Среди них могли быть лебедь или аист. Олиферук также призвала не распространять в соцсети фотографии мертвых животных.

мертвый лев
Сообщение полиции о мертвом льве. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве судили мужчину, который издевался над соседской собакой. Он бросил животное о землю и нанес ему несколько травм.

Также в Киеве полицейские спасли котика, бегавшего по проезжей части. Они увидели промокшее и обессиленное животное посреди дороги.

Украина Лев животные Ровенская область Укрпошта

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