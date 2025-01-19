На Ровенщине в одном из лицеев преподаватель избил ученика — полиция начала производство

Учитель бьет ученика. Фото: скриншот

В Ровенской области в одном из лицеев учитель избил восьмиклассника. Полиция начала уголовное производство, при этом мать ребенка заявила, что претензий нет.

Видео избиения распространяется в социальных сетях.

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Преподаватель избил ученика

Сообщается, что инцидент произошел в школе в селе Мульчинцы Варашского района.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что Департамент образования получил поручение провести проверку всех обстоятельств происшествия. Чиновник заверил, что дело находится на его контроле.

В свою очередь, начальница управления образования Варашского городского совета Елена Корень заявила, что служебное расследование продолжается. Она общалась с отцом ребенка по телефону, любую другую информацию предоставит после расследования.

В полиции Ровенской области заявили, что мать мальчика в телефонном режиме сообщила, что претензий не имеет и участником уголовного процесса быть не желает.

Впрочем, следователи решают правовую квалификацию инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области отправили в тюрьму мужчину, который избил до смерти своего товарища. Трагическое событие произошло во время совместного застолья и распития алкоголя.

Напомним, в Сумах мужчина умер от черепно-мозговой травмы после конфликта с военным.