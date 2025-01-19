На Рівненщині в одному з ліцеїв викладач побив учня — поліція розпочала провадження

Вчитель б'є учня. Фото: скриншот

У Рівненській області в одному з ліцеїв вчитель побив восьмикласника. Поліція розпочала кримінальне провадження, при цьому мати дитини заявила, що претензії немає.

Відео побиття шириться у соціальних мережах.

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Викладач побив учня

Повідомляється, що інцидент стався у школі в селі Мульчинці Вараського району.

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що Департамент освіти отримав доручення провести перевірку усіх обставин події. Посадовець запевнив, що справа перебуває на його контролі.

У свою чергу, начальниця управління освіти Вараської міської ради Олена Корень заявила, що службове розслідування триває. Вона спілкувалася із батьком дитини телефоном, будь- яку іншу інформацію надасть після розслідування.

У поліції Рівненщини заявили, що мати хлопчика у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає.

Втім, слідчі вирішують правову кваліфікацію інциденту.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині відправили до в'язниці чоловіка, який побив до смерті свого товариша. Трагічна подія сталася під час спільного застілля та розпиття алкоголю.

Нагадаємо, у Сумах чоловік помер від черепно-мозкової травми після конфлікту з військовим.