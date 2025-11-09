В Ровенской области 16-летний парень стал виновником смертельного ДТП и покончил с собой

На Ровенщине подросток устроил смертельное ДТП и покончил с собой
На Сарненщине Ровенской области 16-летний подросток совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и покончил с собой. Правоохранители открыли два уголовных производства.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области в Facebook.
ДТП в Ровенской области
По предварительной информации, 5 ноября около 23:20 16-летний житель села Выры, который управлял мотоциклом Loncin, в поселке Клесов на улице Центральной совершил наезд на мужчину.
Место ДТП подросток оставил. Местные жители обнаружили пострадавшего на дороге, но 36-летний житель Клесова заверил, что с ним все хорошо и в помощи он не нуждается.
"На следующий день, 6 ноября, около 10:30 в полицию сообщили жители Клесова, что на территории их хозяйства по улице Тихой они обнаружили парня, который покончил жизнь самоубийством. Полицейские установили, что умершим является 16-летний житель села Выры. На ногах у него были царапины, других видимых телесных повреждений эксперт не обнаружил", — говорится в сообщении.
С места аварии следователи изъяли обломки мотоцикла и мобильный телефон. Двухколесный транспорт удалось обнаружить на территории местной больницы, где его оставил подросток.
А 7 ноября около 10:30 правоохранители прибыли по месту жительства пострадавшего в ДТП, чтобы выяснить обстоятельства.
"В доме медики скорой пытались реанимировать мужчину, однако не удалось. Согласно свидетельству его смерть наступила в результате полученных в ДТП травм", — говорится в сообщении.
Следователи расследуют два уголовных производства — умышленное убийство с отметкой самоубийство и нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
