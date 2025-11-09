Видео
Видео

Главная Новости дня На Ровенщине подросток устроил смертельное ДТП и покончил с собой

На Ровенщине подросток устроил смертельное ДТП и покончил с собой

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 21:13
обновлено: 21:13
В Ровенской области 16-летний парень стал виновником смертельного ДТП и покончил с собой
Место ДТП в Ровенской области. Фото: полиция Ровенской области

На Сарненщине Ровенской области 16-летний подросток совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и покончил с собой. Правоохранители открыли два уголовных производства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области в Facebook.

Читайте также:

ДТП в Ровенской области

По предварительной информации, 5 ноября около 23:20 16-летний житель села Выры, который управлял мотоциклом Loncin, в поселке Клесов на улице Центральной совершил наезд на мужчину.

Место ДТП подросток оставил. Местные жители обнаружили пострадавшего на дороге, но 36-летний житель Клесова заверил, что с ним все хорошо и в помощи он не нуждается.

ДТП у Рівненській області
Место ДТП. Фото: полиция Ровенской области

"На следующий день, 6 ноября, около 10:30 в полицию сообщили жители Клесова, что на территории их хозяйства по улице Тихой они обнаружили парня, который покончил жизнь самоубийством. Полицейские установили, что умершим является 16-летний житель села Выры. На ногах у него были царапины, других видимых телесных повреждений эксперт не обнаружил", — говорится в сообщении.

ДТП на Сарненщині
Мотоцикл подростка. Фото: полиция Ровенской области

С места аварии следователи изъяли обломки мотоцикла и мобильный телефон. Двухколесный транспорт удалось обнаружить на территории местной больницы, где его оставил подросток.

А 7 ноября около 10:30 правоохранители прибыли по месту жительства пострадавшего в ДТП, чтобы выяснить обстоятельства.

"В доме медики скорой пытались реанимировать мужчину, однако не удалось. Согласно свидетельству его смерть наступила в результате полученных в ДТП травм", — говорится в сообщении.

Следователи расследуют два уголовных производства — умышленное убийство с отметкой самоубийство и нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

null
Пост полиции Ровенской области. Фото: скриншот

Напомним, в Черниговской области в результате ДТП погиб велосипедист. Мужчину приговорили к пяти годам заключения.

А недавно в Киеве маршрутный автобус влетел в столб. В результате аварии есть раненые.

ДТП смерть авария полиция Ровенская область самоубийство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
