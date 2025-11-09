Відео
Відео

Головна Новини дня На Рівненщині підліток скоїв смертельну ДТП та вчинив самогубство

На Рівненщині підліток скоїв смертельну ДТП та вчинив самогубство

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 21:13
Оновлено: 21:13
На Рівненщині 16-річний хлопець спричинив смертельну ДТП і наклав на себе руки
Місце ДТП у Рівненській області. Фото: поліція Рівненщини

На Сарненщині Рівненської області 16-річний підліток вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду та наклав на себе руки. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області в Facebook.

Читайте також:

ДТП у Рівненській області

За попередньою інформацією, 5 листопада близько 23:20 16-річний житель села Вири, який керував мотоциклом Loncin, у селищі Клесів на вулиці Центральній скоїв наїзд на чоловіка.

Місце ДТП підліток залишив. Місцеві жителі виявили потерпілого на дорозі, але 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним все добре та допомоги він не потребує.

ДТП у Рівненській області
Місце ДТП. Фото: поліція Рівненщини

"Наступного дня, 6 листопада, близько 10:30 до поліції повідомили жителі Клесова, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подряпини, інших видимих тілесних ушкоджень експерт не виявив", — йдеться у повідомленні.

ДТП на Сарненщині
Мотоцикл підлітка. Фото: поліція Рівненщини

З місця аварії слідчі вилучили уламки мотоцикла та мобільний телефон. Двоколісний транспорт вдалося виявити на території місцевої лікарні, де його залишив підліток. 

А 7 листопада близько 10:30 правоохоронці прибули за місцем проживання постраждалого в ДТП, щоб зʼясувати обставини.

"В оселі медики швидкої намагалися реанімувати чоловіка, однак не вдалося. Відповідно до свідоцтва його смерть настала внаслідок отриманих у ДТП травм", — йдеться у повідомленні.

Слідчі розслідують два кримінальні провадження — умисне вбивство із відміткою самогубство та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

null
Допис поліції Рівненської області. Фото: скриншот

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
