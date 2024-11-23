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На Ровенщине мужчина проигнорировал повестку — что решил суд

23 ноября 2024 21:33
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Ровенской области мужчина отказался от повестки и получил 4 года заключения.
Заседание суда. Иллюстративное фото: Pixabay
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Ровенской области военнообязанный мужчина без уважительной причины отказался от получения повестки. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Информация о деле содержится в Опендатаботе.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в Ровенской области военнообязанный должен явиться на сборный пункт согласно повестке. Однако он не исполнил свои обязанности, как гражданина Украины и проигнорировал повестку.

Подсудимый своей вины не признал. Он отметил, что проигнорировал повестку, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что боялся в случае нахождения на военной службе еще больше навредить себе.

Было отмечено, что свои действия нарушитель совершил без уважительных причин.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы. При этом было отмечено, что начало отбытия срока считается с момента задержания военнообязанного.

Осужденный может подать апелляцию в течение 30 дней, после чего приговор начнет действовать.

Напомним, в Харькове осудили дворницу, которая украла деньги из найденного кошелька, потому что ей из-за задержки денег было не за что купить еду.

А на Закарпатье вынесли приговор местному депутату, устроившему теракт в сельском совете.

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