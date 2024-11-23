В Ровенской области мужчина отказался от повестки и получил 4 года заключения.

На Ровенщине мужчина проигнорировал повестку — что решил суд
В Ровенской области военнообязанный мужчина без уважительной причины отказался от получения повестки. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Информация о деле содержится в Опендатаботе.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что в Ровенской области военнообязанный должен явиться на сборный пункт согласно повестке. Однако он не исполнил свои обязанности, как гражданина Украины и проигнорировал повестку.
Подсудимый своей вины не признал. Он отметил, что проигнорировал повестку, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что боялся в случае нахождения на военной службе еще больше навредить себе.
Было отмечено, что свои действия нарушитель совершил без уважительных причин.
Что решил суд
Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы. При этом было отмечено, что начало отбытия срока считается с момента задержания военнообязанного.
Осужденный может подать апелляцию в течение 30 дней, после чего приговор начнет действовать.
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